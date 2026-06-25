Alanya'da D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bahçeye devrilirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kargıcak Mahallesi'nden geçen D-400 kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya yönüne ilerleyen R.K. yönetimindeki 07 CJG 554 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile M.K.'nin kullandığı 07 AKT 791 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE BAHÇEYE SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bahçeye devrilerek durabildi. Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

JANDARMA KAZAYI ARAŞTIRIYOR

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.