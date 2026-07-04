Sosyal medyada deneyimlerini paylaşan bir kullanıcının iki hafta boyunca her sabah aç karnına zeytinyağı tüketmesi, doğal sağlık yöntemleri arayanların ilgisini çekti. Paylaşılan bilgilere göre, 14 günlük kesintisiz deneme sonucunda kişinin sindirim sistemi ve cilt sağlığında belirgin iyileşmeler yaşandı. Uzmanlar da bu tür kürlerin doğru uygulandığında faydalı olabileceğini belirtiyor.

SİNDİRİM VE CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Deneyimi gerçekleştiren kadının aktardığına göre, sürecin en dikkat çeken sonucu mide ve bağırsak fonksiyonlarındaki düzelme oldu. Uzun süredir devam eden şişkinlik ve hazımsızlık şikayetlerinin azaldığı, mide asidinin dengelenmesiyle sindirimin kolaylaştığı ifade edildi. Bağırsak hareketlerinin düzene girmesi, güne daha hafif başlanmasına yardımcı oldu.

İkinci haftanın ortalarında ise zeytinyağının içeriğindeki E vitamini ve antioksidanların ciltte yarattığı değişimler fark edilmeye başlandı. Ciltteki kuruluk probleminin azaldığı ve doğal bir nem dengesinin oluştuğu gözlemlendi. Kullanıcı, bu yöntemin kozmetik ürünlere kıyasla daha etkili bir nemlendirme sağladığını öne sürdü.

ENERJİ SEVİYESİNDE ARTIŞ

Zeytinyağı tüketiminin karaciğerin toksinlerden arınma sürecini desteklediği ve gün içi yorgunluk hissini azalttığı belirtildi. Sağlıklı yağ asitlerinin vücuda dengeli bir enerji sağlamasıyla, gün ortasında yaşanan uyku hali ve odaklanma sorunlarının önüne geçildiği kaydedildi. Sabahları uyanma zorluğunun da azaldığı deneyim notları arasında yer aldı.

UZMANLARDAN TÜKETİM UYARISI

Konuyu değerlendiren uzmanların aktardığına göre, bu tür rutinlerden fayda sağlamak için kullanılan yağın niteliği büyük önem taşıyor. Hekimler, zeytinyağının mutlaka soğuk sıkım ve gerçek sızma olması gerektiğini vurguluyor.

Kalp sağlığını koruma ve kolesterolü dengeleme gibi potansiyel faydaları bulunan uygulamanın dozuna dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık profesyonelleri, tüketim miktarının her sabah en fazla bir yemek kaşığı ile sınırlandırılması konusunda vatandaşları uyarıyor. Aşırı tüketimin sindirim sistemini yorabileceği hatırlatılıyor.