Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği temaslarda ulaşım altyapısına yönelik yeni hedefleri paylaştı. Sabah'ın aktardığına göre, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde test sürüşleri başlarken, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla bölgedeki seyahat sürelerinde ciddi düşüşler yaşanacak.

HIZLI TREN YIL SONUNDA HİZMETE GİRİYOR

Avrupa'ya açılan en kritik güzergahlardan biri olan 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın 44 kilometresi Tekirdağ sınırlarında yer alıyor. Bakan Uraloğlu'nun aktardığına göre, projenin ilk ayağını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde test sürüşleri devam ediyor. Sertifikasyon süreçlerinin ardından bu bölümün yıl bitmeden işletmeye alınması hedefleniyor.

Hattın 69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabında ise inşaat faaliyetleri sürüyor. Halkalı bağlantısını sağlayacak son aşamanın gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

YOLCU VE YÜK KAPASİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi, hem yolcu hem de yük taşımacılığında süreleri yarı yarıya indirecek. Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate gerileyecek.

Ayrıca hattın yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarılması öngörülüyor.

İSTANBUL-ÇANAKKALE ARASI 2 SAATE İNECEK

Bölgedeki bir diğer önemli ulaşım yatırımı olan Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapımı da devam ediyor. Otoyolun hizmete girmesiyle birlikte İstanbul ile Tekirdağ arasındaki ulaşım süresi 1 saatin altına inecek.

Bakan Uraloğlu, bu proje sayesinde İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresinin 3,5 saatten 2 saate düşeceğini belirtti. Velimeşe Mahallesi'nde güvenlik nedeniyle kapatılan hemzemin geçidin yerine yapılacak yeni kavşağın inşasını ise Karayolları Genel Müdürlüğü üstlendi.

MARMARA OTOYOL RİNGİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanması, sadece şehirlerarası mesafeyi kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesini tamamen birleştiriyor. Bu entegrasyon, transit yük trafiğinin İstanbul şehir içine girmeden doğrudan Avrupa ve Anadolu yakaları arasında kesintisiz akmasını sağlayarak, bölgesel lojistik maliyetlerini ve karbon emisyonu oranlarını düşürme potansiyeli taşıyor.

GELECEK VİZYONU VE PLANLAMALAR

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Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda da konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım vizyonuna dair değerlendirmeler yaptı. Geçmişte yaşanan ekonomik zorluklara değinen Uraloğlu, "Biz şimdi 2023'leri bile planladık. Ne söylemişsek onu da gerçekleştirdik. 2028'i, 2035'i, 2055'i planlıyoruz" diyerek yatırımların küresel lojistik hedefleri doğrultusunda süreceğini bildirdi.