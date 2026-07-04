Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz - 31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak memur maaş katsayıları kesinleşti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bu güncellemeyle birlikte bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı ve sözleşmeli personel ücretleri yeniden belirlendi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yılın ikinci yarısı için aylık katsayı 1,575512, taban aylık katsayısı 25,794915 ve yan ödeme katsayısı 0,499649 seviyesine yükseltildi. Yeni katsayıların yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Temmuz-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında oluşan maaş farklarının hak sahiplerinin hesaplarına ayrıca yatırılacağı bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİK VE KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Katsayı artışı doğrudan askerlik ve işçi haklarına yansıdı. Yeni düzenlemeyle bedelli askerlik tutarı 472 bin 653 lira 60 kuruşa çıkarken, yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak ilave ödeme tutarı 5 bin 514 lira 30 kuruş olarak hesaplandı. Özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı ise 1 Temmuz 2026 itibarıyla 73 bin 729 lira 87 kuruş olarak güncellendi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ NASIL ETKİLENDİ?

Kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin mali hakları da yeniden düzenlendi. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa yükseltildi. Mevcut brüt sözleşme ücretleri ile taban ve tavan sınırları yüzde 13,52 oranında artırıldı. 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındakiler için ortalama ücret üst sınırı 156 bin 920 lira 53 kuruş olarak kayıtlara geçti. Ayrıca birinci derecenin birinci kademesindeki bir şube müdürünün zam ve tazminatlar dahil net aylığı 102 bin 85 lira 23 kuruş oldu.

KATSAYI DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Memur maaş katsayısı yalnızca kamu çalışanlarının gelirlerini belirlemekle kalmıyor; aynı zamanda sosyal destek ödemelerinden kıdem tazminatı tavanına, askerlik bedelinden engelli aylıklarına kadar geniş bir yelpazedeki ekonomik parametrenin temel referans noktasını oluşturuyor. Bu nedenle altı ayda bir yapılan katsayı güncellemeleri, özel sektör çalışanları dahil olmak üzere tüm vatandaşların mali planlamalarını doğrudan şekillendiriyor.