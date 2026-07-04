Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama ve turizm tesisleri için yeni bir istihdam teşviki hayata geçiriliyor. İşverenlerin mali yükünü hafifletmek amacıyla hazırlanan düzenlemeye göre, 2026 yılının Mayıs ile Aralık ayları arasındaki dönemde turizm çalışanları için prim desteği sağlanacak.

İlgili makamlarca aktarılan verilere göre, kapsama giren tesislerde görev yapan her bir personel için günlük 116,67 TL ödenek ayrılacak. Bu rakam aylık bazda hesaplandığında çalışan başına yaklaşık 3 bin 500 TL'lik bir prim desteğine tekabül ediyor. Uygulama sayesinde turizm sektöründeki işletmelerin sigorta prim maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor.

İSTİHDAMA ETKİSİ NE OLACAK?

Özellikle personel giderlerinin işletme maliyetlerinde büyük yer tuttuğu turizm sektöründe, sekiz aylık bu destek paketi sezonluk istihdamın korunmasına katkı sunacak. Alanya ve Antalya geneli gibi yatak kapasitesi ile turizm istihdamının en yoğun olduğu bölgelerde, otel yönetimlerinin bu teşvik sayesinde kış aylarına doğru personel çıkarma eğilimini azaltması muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor.

Mayıs ayında başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek olan prim desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgesine sahip olmaları temel şart olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, maliyetleri doğrudan aşağı çeken bu uygulamanın kalifiye personelin sektörde tutulmasını destekleyeceğini belirtiyor.