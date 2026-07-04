Alanya'da ikamet eden Batuhan Yüksel, obezite tedavisinde uygulanan cerrahi müdahale sonrasında altı ay içinde 50 kilogram vererek yeni bir yaşama adım attı. Antalya Körfez kaynaklı haberin detaylarına göre, 26 Aralık 2025 tarihinde Antalya Şehir Hastanesi'nde Roux-en-Y Gastrik Bypass operasyonu geçiren Yüksel, 137 kilodan 87 kiloya geriledi.

Aşırı kilonun getirdiği nefes darlığı ve uyku sorunlarından büyük oranda kurtulduğunu belirten Yüksel, yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığını ifade etti. Operasyonun ardından uyku düzeninin normale döndüğünü vurgulayan hasta, hayatının yeniden başladığını söyleyerek tedavi sürecinde görev alan sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

OPERASYON SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Ameliyatı gerçekleştiren ve mevcut durumda mesleğine özel bir sağlık kuruluşunda devam eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Dinçer, uygulanan yöntemin detaylarını paylaştı. Hastaya uygulanan Roux-en-Y Gastrik Bypass işleminin hem mide hacmini küçülttüğünü hem de kalori emilimini kısıtladığını aktaran Dinçer, operasyon sonrası beslenme disiplininin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Obezite cerrahisi geçiren hastaların iyileşme sürecinde, ilk haftalardaki sıvı beslenmeden katı gıdaya geçiş aşaması operasyonun kalıcı başarısını doğrudan etkiliyor. Doktorunun yönlendirmesiyle bu süreci büyük bir disiplin içinde yürüten Yüksel, kontrollerini aksatmayarak sağlıklı kilo kaybı hedefine ulaştı.

CERRAHİ VE DİSİPLİNİN ORTAK BAŞARISI

Tedavi sürecinin sonunda hastanın sağlık parametrelerinde ciddi düzelmeler kaydedildiğini belirten Dr. Dinçer, bu sonucun yalnızca cerrahi operasyonun değil, aynı zamanda hastanın kurallara tam uyum sağlamasının bir getirisi olduğunu açıkladı. Alanya'da yaşayan ve benzer sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyler yakından ilgilendiren bu süreç, obezite tedavisinde tıbbi müdahale ile hasta kararlılığının birleşiminin önemini ortaya koydu.