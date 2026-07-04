İstanbul Ataşehir'de bulunan ve Türkiye'nin ilk hipermarketi unvanını taşıyan Kozyatağı CarrefourSA, bir süredir devam eden kapalılık sürecinin ardından kapılarını tekrar açtı. A101'in bünyesine katılması beklenen perakende devinin City's İstanbul AVM içindeki mağazası, müşterilerini yeniden ağırlamaya başladı. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, mağazanın tekrar faaliyete geçtiği resmi olarak duyuruldu.

Tesis, 18 Mayıs 2026 tarihinde faaliyetlerini durdurmuştu. İlk etapta mağaza girişine teknik aksaklıklar yaşandığına dair yazılar asılsa da, sonrasında AVM yönetimiyle yaşanan ürün kabul sorunları nedeniyle hizmetin aksadığı kamuoyuna yansımıştı. Kapanış sürecinde bozulma riski olan ürünler başka şubelere sevk edilirken, mağazanın etrafı ahşap panellerle çevrilmişti.

TÜRKİYE'NİN İLK HİPERMARKETİ NASIL KURULDU?

22 Kasım 1993 tarihinde İçerenköy'de 127 dönümlük devasa bir arazi üzerinde kurulan mağaza, Türk perakende sektöründe hipermarket dönemini başlatan adım olarak kayıtlara geçmişti. Uzun yıllar İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan tesis, zaman içinde dönüşüm geçirerek günümüzde City's İstanbul AVM adıyla varlığını sürdürüyor.

SATIŞ SÜRECİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Mağazanın yeniden faaliyete geçmesi, şirket tarihindeki en kapsamlı sahiplik değişiminin yaşandığı bir döneme denk geldi. Sabancı Holding ve Carrefour Grubu, sahip oldukları hisselerin tamamını A101 markasını bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık AŞ'ye devretmek üzere anlaşma sağladı. Bu devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye perakende pazarındaki rekabet dengelerinin yeniden şekillenmesi ve indirim marketleri modelinin geleneksel hipermarket yönetimiyle yeni bir pazar dinamiği oluşturması öngörülüyor.