Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin sözleşmesinde yer alan maddi koşullarda yeniden düzenlemeye gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan resmi açıklamaya göre, deneyimli çalıştırıcının 2026-2027 futbol sezonu için belirlenen yıllık net ücreti 90 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildi. Bordo-mavili kulüp, 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olan teknik adam sözleşmesinin sadece ücret kısmında tadil yapıldığını duyurdu.

İLK SÖZLEŞME ŞARTLARI NELERDİ?

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile 13 Mart 2025 tarihinde 4,5 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. O dönem yapılan ilk bildirimde, teknik heyete yıllık 30 milyon lira garanti ücret ödeneceği ve bu rakamın her sezon yüzde 20 oranında artırılacağı ifade edilmişti. Ancak geride kalan yaklaşık bir yıllık süreçte sözleşme şartları iki kez güncellendi.

MAAŞ ARTIŞI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Sözleşmedeki ilk revizyon 19 Ocak 2026 tarihinde yapılarak, aylık net ücret 7,5 milyon liraya, yıllık garanti ücret ise 90 milyon liraya sabitlenmişti. Borsa İstanbul'a gönderilen son bildirimle birlikte bu rakam 150 milyon liraya ulaştı. Bordo-mavili kulübün uyguladığı bu güncellemelerle, Fatih Tekke'nin yıllık garanti ücreti göreve başladığı Mart 2025'ten bu yana toplamda 5 katlık bir artış göstererek istatistiksel olarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.