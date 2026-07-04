ABD'li oyuncular 68 yaşındaki Lorenzo Lamas ve 64 yaşındaki Heather Locklear, bir süredir devam eden ilişki söylentilerini doğruladı. Ancak magazin basınına yansıyan yeni detaylara göre, Lamas'ın altıncı eşi Kenna Nicole Lamas'tan henüz resmi olarak boşanmadığı ortaya çıktı.

TMZ'nin aktardığına göre, ünlü oyuncunun Temmuz 2025'te açtığı evliliğin feshi davası için ön yasal onay alındı ve sürecin bu yılın Kasım ayında tamamlanması bekleniyor. Yasal süreç devam ederken Lamas, Locklear ile olan birlikteliğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurmayı tercih etti.

YILLAR SONRA GELEN BİRLİKTELİK NASIL BAŞLADI?

İkilinin yolları ilk olarak 43 yıl önce kesişti. Lamas, kendi sosyal medya hesabından 1983 yılında bir dergi için Locklear ile birlikte verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı. Çekimlerin yapıldığı dönemde Lamas 25, Locklear ise 22 yaşındaydı. Aktör, paylaşımına İncil'den sevgi, sabır ve güven üzerine bir alıntı ekleyerek söylentilere son noktayı koydu. Geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana flört ettikleri konuşulan ikili, yeni yıl öncesi gittikleri bir kış tatilinde romantik bir akşam yemeğinde ilk kez birlikte görüntülenmişti.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ GEÇMİŞ EVLİLİKLERİ NASILDI?

Ülkemizde Şahin Tepesi dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Lorenzo Lamas, bugüne kadar altı kez nikah masasına oturdu. Bu evliliklerden altı çocuğu ve iki torunu bulunan aktör, altıncı eşi Kenna Nicole ile yollarını geçtiğimiz yıl fiilen ayırdı. Gençlik yıllarında Melrose Place dizisinin yıldızı olarak ünlenen Heather Locklear ise geçmişte müzisyenler Tommy Lee ve Richie Sambora ile iki evlilik yaşadı.

Locklear'ın Sambora ile olan evliliğinden 28 yaşında Ava adında bir kızı bulunuyor. Bir süre öncesine kadar Chris Heisser ile nişanlı olan Locklear, yakın zamanda kızı Ava'nın düğün törenine katıldı. Bu mutlu gününde Locklear'ı yeni partneri Lamas yalnız bırakmadı.