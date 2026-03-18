TRENDYOL Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Corendon Alanyaspor, taraftarı önünde adeta gol şov yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, etkili oyununu skora da yansıtarak rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Alanyaspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışırken moral depoladı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor, 26. dakikada Florent Hadergjonaj'ın golüyle öne geçti. Bu golün hemen ardından 31. dakikada Hwang sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık üstünlükle tamamlandı. İkinci yarıda da hız kesmeyen turuncu-yeşilliler, 63. dakikada Nuno Lima ile skoru 3-0 yaptı. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Alanyaspor'da 81. dakikada İbrahim Kaya ve 87. dakikada Janvier fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti: 5-0.

SEZONUN EN FARKLI GALİBİYETİ

Corendon Alanyaspor, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atarak önemli bir istatistiğe imza attı. Hücum hattındaki etkili performans dikkat çekerken, takım genelinde ortaya konan iştahlı oyun teknik heyeti de memnun etti. Ayrıca Hwang, İbrahim Kaya ve Janvier, attıkları gollerin yanı sıra yaptıkları asistlerle de skora doğrudan katkı sağlayarak galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

HADERGJONAJ ADETA YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın en dikkat çeken ismi Florent Hadergjonaj oldu. 1 gol ve 2 asistle mücadeleyi tamamlayan tecrübeli futbolcu, takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Hadergjonaj'ın performansı yalnızca bu maçla sınırlı kalmadı. Başarılı oyuncu, Alanyaspor'un iç sahada attığı son 11 Süper Lig golünün 8'inde doğrudan rol alarak istikrarlı formunu sürdürdü. Bu performansıyla alkış toplayan Hadergjonaj, galibiyetin baş mimarı olarak öne çıktı. Alanyaspor bu galibiyetle 31 puana yükselirken, Kocaelispor ise 33 puanda kaldı. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

OBA Stadyumu'nda Yiğit Arslan'ın yöneteceği kritik müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Victor, savunmada Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj, orta alanda Makouta, Janvier, Ruan, hücumda Hagi, Hwang ve ileri uçta da Mounie ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Kocaelispor ise maça, Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita, Linetty, Jo, Agyei, Churlinov ve Serdar Dursun ilk 11'i ile başladı. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

90' Karşılaşma sona erdi (5-0).

88' Alanyaspor, Nicolas Janvier'in golüyle skoru 5-0 yaptı.

86' Oyuncu değişikliği. Dan Agyei sahadan çıkan oyuncu, Samet Yalcin maça dahil olan oyuncu.

83' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Efecan Karaca, çıkan oyuncu Ui-jo Hwang.

83' Oyuncu değişikliği! Joao Pereira oyuncu değişikliğine gidiyor. Alanya Oba Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Fatih Aksoy, çıkan oyuncu Gaius Makouta.

81' Alanyaspor, İbrahim Kaya'nın golüyle skoru 4-0'a getirdi.

78' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi takım ofsayta takılıyor.

78' Oyuncu değişikliği! Alanya Oba Stadyumu stadında oynanan maçta Kocaelispor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Can Keles, sahayı terk eden oyuncu Habib Keita.

77' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Botond Balogh.

76' Serbest vuruş! Kocaelispor Alanyaspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

76' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Güven Yalçın, çıkan oyuncu Steve Mounie.

76' Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Enes Keskin, çıkan oyuncu Ruan Pereira Duarte.

69' Oyuncu değişikliği! Kocaelispor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Arda Ozyar , çıkan oyuncu Serdar Dursun.

67' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Ianis Hagi çıkan oyuncu, Ibrahim Kaya giren oyuncu.

62' Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Florent Hadergjonaj.

62' Alanya Oba Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

63' Alanyaspor, Nuno Lima'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi.

53' Kocaelispor takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Mahamadou Susoho tekrar sahada.

53' Alanya Oba Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Steve Mounie, şimdi tekrar sahada.

52' Alanya Oba Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Mahamadou Susoho geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

52' Alanyaspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Steve Mounie.

46' Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçında ikinci yarı başladı.

45'+1 Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk ettiği kritik maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

45' İlk yarıya 1 dakika uzatma eklendi

39' Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Ianis Hagi.

31' Alanyaspor, Ui-Jo Hwang'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

26' Alanyaspor, Hadergjonaj'ın ceza sahası dışından attığı müthiş golle 1-0 öne geçti.

25' Kocaelispor'da 8 numaralı Habib Ali Keita sarı kart gördü.

24' Kocaelispor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Darko Churlinov.

20' Kocaelispor takımında Karol Linetty sarı kart ile cezalandırıldı.

13' Kocaelispor takımında Hrvoje Smolcic çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

11' Maçın hakemi Yigit Arslan, Kocaelispor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

1' Maç başladı