DAHA önce vatandaşlara altın almaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatan Keskin, teknik göstergelerin ise farklı sinyaller verdiğini belirtti. Ons altında 200 günlük ağırlıklı ortalamanın aşağı yönlü kırıldığına dikkat çeken Keskin, “Bugün itibarıyla 200 günlük ağırlıklı ortalama 4 bin 650 dolar seviyesinde. Yakın vadede ons altının bu seviyeyi aşmasını beklemiyorum” dedi.

‘4 BİN 350 DOLAR BANDI GÖRÜLEBİLİR’

Keskin, ons altında 4 bin dolar seviyesinde bir dip oluştuğunu düşündüğünü belirterek, fiyatların 4 bin 350 dolar bandına yükselebileceğini söyledi. Yatırımcılara alım ve satım konusunda da önerilerde bulunan Keskin, “Eğer ons altın 4 bin 650 dolar seviyesine gelirse satış düşünülebilir. Aşağıda ise 3 bin 800 dolar civarı alım için uygun bir bölge olabilir” ifadelerini kullandı.

‘FAİZ ARTIŞLARI DEĞERLİ MADENLERİ BASKILIYOR’

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımı sürecine dikkat çeken Keskin, yüksek faiz ortamının değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Faiz artışlarının devam etmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmelerin kaçınılmaz olabileceğini söyleyen Keskin, yatırımcıların hem küresel gelişmeleri hem de teknik seviyeleri yakından takip etmeleri gerektiğini dile getirdi. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR