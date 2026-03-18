RAMAZAN Bayramı tatiliyle birlikte şehirler arası yolculukların artması beklenirken, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’dan sürücülere önemli uyarılar geldi. Bayram dönemlerinde trafikte yoğunluk yaşandığını hatırlatan Akkaya, özellikle uzun yola çıkacak vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

'UYKUSUZ VE YORGUN YOLA ÇIKMAYIN'

Sürücülerin en sık yaptığı hatalara dikkat çeken Akkaya, “Ramazan Bayramı ile birlikte tatil için yola çıkacak vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Özellikle bayram tatillerinde yollarda araç trafiğinin yoğun olması sebebiyle, sürücülerin uykusuz ve yorgun bir şekilde yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uyarak araç kullanmalarını önemle vurgulamak istiyorum” dedi.

'EN KÜÇÜK DİKKATSİZLİK BÜYÜK ACILARA YOL AÇABİLİR'

Bayramların sevdiklerle bir araya gelme zamanı olduğuna dikkat çeken Akkaya, dikkatsizliğin telafisi zor sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Çünkü bayramlar sevdiklerimizle kavuşma ve bir araya gelme günleridir. En ufak bir dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu meydana gelebilecek trafik kazaları sebebiyle sevdiklerimize tarifsiz acılar yaşatmayalım” ifadelerini kullandı.

'KAZASIZ BİR BAYRAM DİLİYORUZ'

Tüm sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Akkaya, sözlerini “Tüm araç kullanan sürücülerimizin trafikte dikkatli olmaları konusunda bir kez daha vurgu yaparak, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar; kazasız belasız güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)