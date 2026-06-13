13 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 70 numaralı çekilişte 6 bilen çıkmayınca 349 milyon lirayı aşan büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Çılgın Sayısal Loto'nun 13 Haziran tarihli çekilişinde kazanan numaralar 2, 16, 25, 35, 80 ve 88 olarak açıklandı. Çekilişte belirlenen Joker numarası 53 oldu.

BÜYÜK ÖDÜL YİNE SAHİBİNİ BULAMADI

Çekilişte 6 numarayı doğru tahmin eden talihli çıkmadı. Bu nedenle 349.275.721,26 TL tutarındaki büyük ikramiye devretti. Bir sonraki çekilişte oyuncular çok daha yüksek bir ikramiye için şanslarını deneyecek.

İKRAMİYE DAĞILIMI BELLİ OLDU

5 bilen kategorisinde 2 kişi, kişi başı 1.701.619,70 TL kazandı.

4 bilen kategorisinde 216 kişi, kişi başı 15.755,70 TL ikramiye almaya hak kazandı.

3 bilen kategorisinde 8 bin 927 kişi, 953,05 TL kazanç elde etti.

2 bilen kategorisinde ise 141 bin 368 kişi, 90,25 TL ikramiye kazandı.

SÜPERSTAR SONUÇLARI DA AÇIKLANDI

Çekilişin ardından SüperStar kategorilerindeki kazananlar da belli oldu.

3 + SüperStar bilen 17 kişi: 95.305 TL

2 + SüperStar bilen 318 kişi: 2.500 TL

1 + SüperStar bilen 2.255 kişi: 250 TL

0 + SüperStar bilen 5.021 kişi: 125 TL

Öte yandan 6+SüperStar, 5+1 Joker + SüperStar, 5+SüperStar ve 4+SüperStar kategorilerinde kazanan çıkmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto'da oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kupon oluşturuyor. Haftada üç gün, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan çekilişlerde 6, 5+1 Joker, 5, 4, 3 veya 2 sayıyı doğru tahmin edenler farklı tutarlarda ikramiye kazanabiliyor.

Çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.