Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Alanyaspor, 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Oba Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu karşılaşmanın biletleri Passo sistemi üzerinden taraftarların erişimine açıldı.

Ligde geride kalan üç haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Alanya temsilcisi, 11'inci basamakta yer alıyor. Rakip Göztepe ise ilk üç maçında bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayarak 1 puanla 17'nci sıraya yerleşti. Her iki takım da beşinci hafta mücadelesi öncesinde bugün dördüncü hafta maçlarına çıkacak; Alanyaspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşırken, Göztepe evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

BİLET FİYATLARI VE TRİBÜN DETAYLARI

Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler için bilet fiyatları, tercih edilen tribüne göre 400 TL ile 650 TL arasında farklılık gösteriyor. Maraton Tribünü biletleri 650 TL'den satışa sunulurken, Kuzey ve Güney Kale Arkası tribünleri 400 TL olarak belirlendi. Deplasman takımını destekleyecek taraftarlar için ayrılan Misafir Tribünü biletleri ise 520 TL'den alıcı buluyor.

STADYUMA GİRİŞ KURALLARI NELER?

Maç günü stadyum kapılarında sorun yaşanmaması adına taraftarların e-bilet kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Yedi yaşını doldurmuş tüm çocukların stadyuma girebilmesi için kendilerine ait Passolig kartı ve e-bilet sahibi olmaları zorunlu tutuluyor. Taraftarlar, Oba Stadyumu'na giriş işlemlerini fiziksel Passolig kartlarının yanı sıra Passo mobil uygulaması veya T.C. kimlik kartlarını okutarak da gerçekleştirebilecek.