Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı turuncu-yeşilli ekip 1-0 kazanarak haftayı üç puanla tamamladı.

Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği ve VAR koltuğunda Onur Özütoprak'ın yer aldığı karşılaşmanın ilk yarısı kontrollü bir oyuna sahne oldu. İkinci yarıda hücum hattında etkinliğini artıran Alanyaspor, 70. dakikada Rizesporlu Ariss'in ters vuruşla topu kendi ağlarına göndermesi sonucu öne geçti.

ALANYASPOR PUAN DURUMUNDA NASIL BİR İVME YAKALADI?

Skor avantajını maç sonuna kadar korumayı başaran Akdeniz ekibi, rakibine beraberlik şansı tanımadı. Spor bültenlerinin aktardığına göre, geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından gelen bu galibiyet takımın toparlanma sürecini hızlandırdı.

Karşılaşmanın ardından güncellenen puan durumuna göre Alanyaspor toplam puanını 7'ye çıkarırken, sahasında mağlup olan Rizespor 6 puanda kaldı. Turuncu-yeşilli ekibin elde ettiği bu kritik dış saha zaferi, Alanya spor kamuoyunda da olumlu bir yansıma buldu.