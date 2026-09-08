Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 7’ye yükselten Corendon Alanyaspor’da Teknik Direktör João Pereira, karşılaşmanın ardından oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pereira, “Zorlu bir deplasmanda hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Turuncu-yeşilliler bu sonuçla puanını 7’ye yükseltirken, Teknik Direktör João Pereira karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karadeniz deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğine dikkat çeken Portekizli teknik adam, Rize’den 3 puanla dönmenin takımın özgüveni açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

“Planımıza sadık kaldık”

Karşılaşmanın yüksek mücadele gücü ve taktik disiplin içerisinde geçtiğini ifade eden Pereira, maç öncesinde yaptıkları analizlerin sahaya başarılı bir şekilde yansıdığını belirtti.

Çaykur Rizespor’un kendi sahasında taraftarının desteğiyle baskılı bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çeken Pereira, “Böylesine zorlu bir atmosferde, agresif ve sert bir rakibe karşı 90 dakika boyunca taktik disiplinden kopmadık. Oyuncularım sahada gereken karakteri sergiledi, her ikili mücadelede varlık gösterdi ve verdiğimiz görevleri eksiksiz yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

“Oyuncularımla gurur duyuyorum”

Savunma güvenliğini maç boyunca koruduklarını ve yakaladıkları fırsatı iyi değerlendirdiklerini belirten Pereira, alınan galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu vurguladı.

Pereira, “Ligde her puanın kıymeti çok büyük. Rize gibi zorlu bir deplasmanda gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılmak ve hak ettiğimiz 3 puanı hanemize yazdırmak bizim için çok sevindirici. Gösterdikleri performanstan ve mücadeleden ötürü tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyorum” dedi.

Başarılı teknik adam, açıklamasını “Şimdi dinlenip önümüzdeki maçlara odaklanacağız” sözleriyle tamamladı.