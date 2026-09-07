Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Corendon Alanyaspor, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-yeşilliler bu sonuçla puanını 7’ye yükseltti.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor, deplasmanda kontrollü ve mücadeleci bir oyun ortaya koydu. İlk yarıda iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

GALİBİYET GOLÜ 70. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında galibiyet için baskısını artıran Alanyaspor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Çaykur Rizesporlu Zakaria Ariss’in kendi kalesine gönderdiği top, turuncu-yeşillileri 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başaran Alanyaspor, Rize deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönerek 3 puanın sahibi oldu.

BU SEZON DEPLASMANDA İLK KEZ GÜLDÜK

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a konuk olan Corendon Alanyaspor, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Turuncu-yeşilli ekip, Rize deplasmanında aldığı bu sonuçla bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini elde etti. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başaran Alanyaspor, hem moral buldu hem de ligdeki çıkışını sürdürme adına önemli bir adım attı.

ALANYASPOR 7 PUANA YÜKSELDİ

Bu önemli deplasman galibiyetiyle Corendon Alanyaspor puanını 7’ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 6 puanda kaldı. Turuncu-yeşilliler, Süper Lig’deki çıkışını Rize’de aldığı kritik galibiyetle sürdürdü.

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan, Hagi, Arda ve Fernandes

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan, Emrecan, Olawoyin, Ahmed ve Sowe

CANLI ANLATIM

86' Rakip yarı sahada gol arayan Çaykur Rizespor şimdi taç atışı kullanacak.

86' Sarı kart! Mechak Elia az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

86' Hakem serbest atışa karar veriyor. Çaykur Rizespor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

84' Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Çaykur Rizespor.

83' Aut atışını kullanacak takımÇaykur Rizespor.

82' Ui-jo Hwang isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Rize şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

82' Oyuncu değişikliği. Attila Mocsi sahadan çıkan oyuncu, Siaka Bakayoko maça dahil olan oyuncu.

82' Oyuncu değişikliği! Çaykur Rizespor takımında giren oyuncu Adedire Mebude, çıkan oyuncu Zakaria Ariss.

81' Çaykur Rizespor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

80' Hakem serbest atışa karar veriyor. Çaykur Rizespor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

80' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Bedirhan Ozyurt , çıkan oyuncu Fatih Aksoy.

80' Oyuncu değişikliği! Çaykur Didi Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Ui-jo Hwang, sahayı terk eden oyuncu Ruan Pereira Duarte.

79' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

78' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Çaykur Rizespor takımında Iustin Doicaru.

76' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

75' Oyuncu değişikliği! Çaykur Rizespor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Dal Varesanovic , çıkan oyuncu Qazim Laci.

75' Oyuncu değişikliği! Çaykur Rizespor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Iustin Doicaru , çıkan oyuncu Taylan Antalyalı.

75' Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Çaykur Rizespor.

74' Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Çaykur Rizespor.

74' Ibrahim Olawoyin kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

72' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Valentin Mihaila. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

72' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

71' Hakem, Çaykur Rizespor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

69' Gol! Zakaria Ariss kaleleri şaşırdı ve topu kendi ağlarına yolladı. Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda durum şimdi 0 - 1.

69' Maçın hakemi Abdullah Bugra Taskinsoy, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

69' İsabetsiz şut! Alanyaspor Mechak Elia ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

68' Hakem autu gösteriyor. deplasman takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

68' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Çaykur Rizespor takımında Zakaria Ariss.

67' Maçın hakemi Abdullah Bugra Taskinsoy, Çaykur Rizespor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

67' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Valentin Mihaila.

66' Top auta çıkıyor. Çaykur Rizespor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

66' Korner kazanan takım Çaykur Rizespor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Qazim Laci.

64' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

62' Deplasman takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Alanyaspor.

62' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

61' Çaykur Rizespor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

61' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

60' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

60' Gole yaklaşan takım Alanyaspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Mechak Elia. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

59' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

59' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

58' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

58' Maçın hakemi Abdullah Bugra Taskinsoy, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

57' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

57' Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Florent Hadergjonaj.

57' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Omar Ben Ali, çıkan oyuncu Arda Usluoglo.

57' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Paolo Fernandes, oyuna giren oyuncu Mechak Elia.

56' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Ruan Pereira Duarte.

56' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Qazim Laci ancak isabet yok.

55' İsabetsiz şut! Çaykur Rizespor Ahmed Kutucu ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

55' Çaykur Rizespor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

55' İsabetsiz şut! Çaykur Rizespor Zakaria Ariss ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

52' Rakip yarı sahada gol arayan Çaykur Rizespor şimdi taç atışı kullanacak.

52' Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

50' Hakem autu gösteriyor. deplasman takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

50' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Çaykur Rizespor takımında Ahmed Kutucu.

49' Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

48' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Çaykur Rizespor.

48' Arda Usluoglo şutunu çekiyor ancak isabet yok.

46' Serbest vuruş! Alanyaspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

45' İlk yarı sona erdi

41' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

40' Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

40' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Ahmed Kutucu.

40' Çaykur Rizespor takımı golü bulabilirdi ama Mithat Pala çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

39' İsabetsiz şut! Çaykur Rizespor Zakaria Ariss ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

39' Korner kazanan takım Çaykur Rizespor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Qazim Laci.

39' Alanyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Yusuf Özdemir, çıkan oyuncu Ianis Hagi.

38' Rakip yarı sahada gol arayan Çaykur Rizespor şimdi taç atışı kullanacak.

36' Hakem serbest atışa karar veriyor. Çaykur Rizespor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

35' Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

35' Korner kazanan takım Çaykur Rizespor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Qazim Laci.

35' Hakem, Çaykur Rizespor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

34' Ibrahim Olawoyin isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Rize şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

33' Hakem faul için düdüğünü çalıyor. ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

33' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

32' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

32' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

31' Serbest vuruş! Alanyaspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

31' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

30' Maçın hakemi, sarı kartını Attila Mocsi için kullandı.

30' Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

29' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

28' Abdullah Bugra Taskinsoy Çaykur Rizespor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Alanyaspor atışı kullanacak taraf.

28' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

27' Serbest vuruş! Alanyaspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

27' Çaykur Rizespor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

26' Frikik! Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.

25' Frikik! Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Çaykur Rizespor.

25' Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

24' Serbest vuruş! Çaykur Rizespor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

23' Çaykur Rizespor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

23' Çaykur Rizespor takımında Ibrahim Olawoyin kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

22' Ofsayt! Çaykur Rizespor takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Ibrahim Olawoyin ofsayttan kaçamayan oyuncu.

21' Çaykur Rizespor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

21' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Çaykur Rizespor takımında Ahmed Kutucu.

21' Çaykur Rizespor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

19' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

19' Rakip yarı sahada gol arayan Çaykur Rizespor şimdi taç atışı kullanacak.

18' Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

18' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

17' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

16' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Çaykur Rizespor takımında Modibo Sagnan.

16' Hakem, Çaykur Rizespor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

15' Hakem serbest atışa karar veriyor. Çaykur Rizespor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

14' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

14' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

13' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

12' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

12' Hakem autu gösteriyor. deplasman takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

12' Qazim Laci şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

10' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

9' Faul! deplasman takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

9' Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

8' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

7' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

7' Top auta çıkıyor. Çaykur Rizespor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

7' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Alanyaspor takımında Paolo Fernandes.

7' Hakem, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

6' Faul! deplasman takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

5' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

5' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

4' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

4' İsabetsiz şut! Alanyaspor Paolo Fernandes ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

4' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

3' Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

2' Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

2' Fatih Aksoy şutunu çekiyor ancak isabet yok.

2' Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı