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Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele, 12 Eylül saat 20.00’de Oba Stadı’nda oynanacak. Corendon Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını önümüzdeki antrenmanlarla sürdürecek.

Alanyaspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında Göztepe’yi kendi sahasında konuk edecek. Turuncu-yeşilliler, taraftarının desteğini de arkasına alarak sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Antrenmanın son bölümünde futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Mücadele gücünün ön plana çıktığı çalışmayla birlikte Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarında ilk antrenman tamamlandı.

Alanyasporlu futbolcular antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınma bölümünün ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiren turuncu-yeşilliler, teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürdü.

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5’inci haftasında taraftarı önünde Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör João Pereira yönetiminde antrenman yaptı.

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