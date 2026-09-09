CORENDON Alanyaspor yönetimi, kulübün Ankara’daki temasları kapsamında önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor Başkan Vekili Hasan Uysal ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile bir araya geldi.

Başkentte gerçekleştirilen buluşmada Alanyaspor heyeti ile Bakan Yardımcısı Bulut arasında görüşme gerçekleştirilirken, ziyaret samimi bir atmosferde geçti. Buluşmada AK Parti Genel Merkezi Doğu Marmara Bölge Koordinatörü Mustafa Toklu da yer aldı.

BULUT’A 61 NUMARALI ALANYASPOR FORMASI

Ziyaretin anısına Başkan Vekili Hasan Uysal ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu tarafından Bakan Yardımcısı Ömer Bulut’a özel olarak hazırlanan Corendon Alanyaspor forması hediye edildi. Üzerinde Ömer Bulut’un isminin yer aldığı 61 numaralı turuncu-yeşilli forma Bulut’a takdim edildi.

Forma takdiminin ardından Alanyaspor heyeti ve Bakan Yardımcısı Bulut günün anısına birlikte fotoğraf çektirdi.

ALANYASPOR’UN ANKARA TEMASLARI SÜRÜYOR

Corendon Alanyaspor yönetiminin Ankara temasları kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, kulüp ile kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından dikkat çekti. Başkan Vekili Hasan Uysal ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği buluşmada kulüp adına iyi dilekler paylaşıldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. (Mehmet TUNÇ)