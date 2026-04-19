KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarını sürdürüyor. Dim, Girne’de KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, güncel siyasi gelişmeler ve Kıbrıs meselesine ilişkin başlıklar ele alındı. Dim, buluşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Tatar ile “Sıcak gündem üzerine keyifli bir sohbet” gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ersin Tatar’ın aktif görev süresi sona ermiş olsa da kamuoyundaki etkisini sürdürdüğüne dikkat çeken Dim, Tatar’ın halkla iç içe olmaya devam ettiğini ve Kıbrıs konusunda inisiyatif almaya yönelik duruşunu koruduğunu belirtti.

Muhabir: Gülser YİĞİT