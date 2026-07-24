İstanbul'da milyonlarca yolcunun kullandığı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın kapalı durumdaki Mecidiyeköy istasyonu için beklenen takvim netleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, istasyondaki kapsamlı onarım çalışmalarının 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte hatta gece metrosu seferlerine de geçici olarak ara verildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, nisan ayında meydana gelen şiddetli yağışların ardından raylarda bozulmalar tespit ettiklerini bildirdi. Hattaki işletmenin erken bir müdahaleyle durdurulduğunu aktaran Alpkökin, gerekli projelendirme aşamalarının bitirildiğini ve fiziki uygulama sürecine geçildiğini ifade etti.

TÜNELDEKİ HASARIN KAYNAĞI NE?

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz, tünel yapısında gözlemlenen deformasyonun yer altı su hareketlerinden kaynaklandığını açıkladı. Benzer bir sorunun gelecekte tekrarlanmaması için yeni ve kapsamlı bir drenaj sistemi projelendirildiğini belirten Eryılmaz, yaklaşık 60 metrelik alanda devam eden kırım işlemlerinde sona yaklaşıldığını kaydetti.

ALTERNATİF ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Mecidiyeköy istasyonunda yürütülen altyapı ve onarım çalışmaları sebebiyle durdurulan gece metrosu uygulaması, kentte gece seyahat eden yolcuların ulaşım rutinini de doğrudan etkiliyor. İBB yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu güzergahta İETT otobüsleri ile alternatif ulaşım hizmetinin kesintisiz olarak sürdürüleceğini bildirdi. Yolcuların gece saatlerindeki seyahat planlamalarında aksaklık yaşamamak için güncel İETT gece hatları sefer saatlerini takip etmeleri önem taşıyor.