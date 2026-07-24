Korkuteli Belediyesi tarafından tarımsal üretime kazandırılan 300 dönümlük atıl arazide buğday hasadı hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 130 dönümlük alanın hasadı tamamlanırken, toplamda 30 ton buğday elde edildi. Geriye kalan bölümlerdeki biçim işlemlerinin de kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor.

Korkuteli Belediyesi'nin açıklamasına göre, elde edilen tarımsal ürünler doğrudan vatandaşın bütçesine katkı sağlayacak projelere yönlendirilecek. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, atıl durumdaki toprakların yeniden üretime dâhil edilmesinin ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem taşıdığını aktardı.

ATIL ARAZİLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Başkan Caran, toprağı boş bırakmak yerine üretimle buluşturduklarını vurgulayarak, kendi imkânlarıyla yetiştirdikleri buğdayları belediyeye ait Halk Ekmek tesisinde işleyeceklerini bildirdi. Bu sayede ilçe halkına hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ekmek sunulması hedefleniyor. Uygulama, tarladan sofraya uzanan sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

YEREL YÖNETİMLERİN TARIMSAL ÜRETİME KATKISI NEDEN ÖNEMLİ?

Son yıllarda gıda tedarik zincirinde yaşanan maliyet artışları, yerel yönetimlerin kendi tarımsal üretim modellerini geliştirmesini daha pratik bir çözüm haline getiriyor. Belediyelerin mülkiyetindeki boş arazilerin tarıma açılması, sadece hammadde giderlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda uygun fiyatlı ekmek gibi temel gıda ürünlerinin sürdürülebilir bir şekilde vatandaşa ulaşmasını garanti altına alıyor.

Verimli tarım topraklarının korunmasına dikkat çeken Başkan Caran, her karış toprağı değerlendirerek kaynakları en verimli şekilde kullanmaya devam edeceklerini duyurdu. Projenin, kamu kaynaklarında tasarruf sağlarken ilçe halkının bütçesini de doğrudan destekleyeceği belirtiliyor.