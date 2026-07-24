Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Kıbrıs Türkü'nün Milli Mücadelesi" temalı konferansa katılmak üzere Alanya'ya geldi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, adanın tarihsel süreci ve Doğu Akdeniz'deki güncel stratejik gelişmeler ele alındı. Aktarılan bilgilere göre, programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Konferanstaki konuşmasında adanın tarihsel geçmişine değinen Tatar, Kıbrıs'ın 307 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kaldığını ve bu dönemde bölgede tam bir istikrarın sağlandığını belirtti. Adadaki Türklerin yaşadığı zorlukların 1878 yılında Kıbrıs'ın İngiltere'ye kiralanmasıyla başladığına dikkat çeken Tatar, İngiltere'nin Yunanistan'a verdiği destekle adanın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) hedefinin ortaya çıktığını ifade etti.

TARİHİ SÜREÇ VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Kıbrıs Türklerinin anavatan Türkiye'nin desteği sayesinde varlığını sürdürebildiğini vurgulayan Tatar, 1955 yılından itibaren verilen bağımsızlık mücadelesinin önemine işaret etti. Rum kesiminin Enosis ideali uğruna çok sayıda Kıbrıs Türkünü şehit ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin müdahalesiyle bugünkü bağımsız yapının temellerinin atıldığını kaydetti.

1974

Barış Harekatı'nın ardından adada önce otonom bir yönetimin, sonrasında ise federal yapının kurulduğunu belirten Tatar, 1983 yılında bağımsız KKTC'nin ilan edildiğini hatırlattı. Kaynaklarda yer alan ifadelere göre, "Bugün KKTC 43 yaşındadır" diyen Tatar, son dönemde yaşanan küresel gelişmelerin Türkiye açısından adanın stratejik değerini bir kez daha kanıtladığını dile getirdi.

DOĞU AKDENİZ'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ?

Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik, enerji ve siyasi iş birliğinin, bölgedeki dengeler açısından kritik bir eşikte olduğu değerlendiriliyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki hak iddiaları, KKTC'nin uluslararası arenada tanınma çabalarını daha da önemli hale getiriyor. Bu bağlamda 2022 yılında Türkiye'nin diplomatik gayretleriyle Türk Devletleri Teşkilatı'na kabul edilmelerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Tatar, dünyaya çok net bir mesaj verdiklerini aktardı.

Kıbrıs'ta iki ayrı halkın yaşadığını ve kalıcı bir barışın ancak iki devletli modelle mümkün olabileceğini savunan Tatar, "Anlaşma olmaz ise Kıbrıs Türkü anavatanın desteğiyle vatanına, mavi vatanına ve gök vatanına sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Bu milli siyasetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da uluslararası platformlarda sürekli olarak desteklendiği belirtildi.

Alanya'nın Akdeniz çanağındaki konumu itibarıyla böylesi stratejik bir toplantıya ev sahipliği yapması, yerel kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

ALTSO

Başkanı Eray Erdem ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın da hazır bulunduğu konferans, Kıbrıs davasının Akdeniz'in önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Alanya'da güçlü bir şekilde yankılanmasını sağladı.