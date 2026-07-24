Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşının enerji arzı üzerindeki baskısı ve küresel petrol stoklarındaki daralma, pompa fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.

Motorine 4,20 TL zam bekleniyor

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 4,20 TL zam yapılması öngörülüyor. Zam kararının kesinleşmesi halinde, son yılların en yüksek tek seferlik artışlarından biri pompaya yansımış olacak.

80 TL sınırı aşılacak

Beklenen artışın ardından motorin fiyatlarının şehir bazında şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

İstanbul: 78,48 TL

78,48 TL Ankara: 79,60 TL

79,60 TL İzmir: 79,87 TL

79,87 TL Doğu illerinin bazı bölgeleri: 81,32 TL

Bu tabloyla birlikte motorin fiyatı bazı bölgelerde ilk kez 80 TL seviyesinin üzerine çıkacak.

Zamların arkasında küresel gelişmeler var

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik önemli rol oynuyor. Uzmanlar, küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizliklerin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni değişikliklerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Sürücüler ise peş peşe gelen zamların hem bireysel ulaşım hem de taşımacılık maliyetlerini artıracağını ifade ederken, motorindeki yükselişin birçok ürün ve hizmetin fiyatına dolaylı olarak yansımasından endişe ediliyor.