Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni düzenlemeye göre, ihracatçılara yönelik hususi damgalı (yeşil) pasaport başvuruları tamamen dijital ortama taşındı. Mevcut takip modülü devreden çıkarılırken, tüm işlemler merkezi ve daha hızlı bir yapı sunan Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülecek.

Sisteme dahil olmak isteyen ihracatçıların, kayıt işlemleri için üyesi oldukları ihracatçı birliğine başvurmaları yeterli oluyor. Herhangi bir birliğe üye olmayan faydalanıcılar ise diledikleri ihracatçı birlikleri genel sekreterliği aracılığıyla başvurularını tamamlayabiliyor.

İHRACAT RAKAMINA GÖRE PASAPORT KONTENJANI

Firmaların alabileceği pasaport sayısı, son üç takvim yılındaki ortalama ihracat tutarlarına göre belirleniyor. İhracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmalara 1, 10 ile 25 milyon dolar arasındakilere 2, 25 ile 50 milyon dolar arasındakilere 3, 50 ile 100 milyon dolar arasındakilere 4 ve 100 milyon doların üzerindekilere 5 adet pasaport hakkı tanınıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR VE HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Şirket sahipleri, ortakları ve e-SGK listesinde yer alan çalışanlar bu haktan yararlanabiliyor. Dışarıdan atanan yöneticilerin şirkette hissesi veya resmi SGK kaydı yoksa, sadece huzur hakkı alarak başvuru yapması mümkün olmuyor. İflas, tasfiye, tam bölünme veya konkordato sürecindeki firmalar ise yeşil pasaport hakkını kullanamıyor.

Öte yandan, devlet memurlarına tanınan hakkın aksine, ihracatçıların eş ve çocukları doğrudan yeşil pasaport alamıyor. Aile bireylerinin bu imkandan faydalanabilmesi için şirkette ortaklıklarının bulunması veya sigortalı çalışan olmaları ve firmaya ayrılan kontenjanın yeterli olması gerekiyor.