ALANYA'NIN Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla son günlerde yaşanan altyapı sorunlarını gündeme taşıdı. Resmi kayıtlarda Çarşı Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Kasapoğlu, ASAT ve elektrik dağıtım hizmetlerini eleştirerek kurumların vatandaşın mağduriyetini gidermekte yetersiz kaldığını öne sürdü.

Kasapoğlu ilk paylaşımında, "Bu yaz günü Alanya'nın başına zulüm olan iki adet kurum var. İş yaptırması, yatırım yaptırması zor ve neredeyse imkânsız olan ASAT ve TEDAŞ. Ancak vatandaştan para almayı bilirler" ifadelerini kullandı.

"Mahallenin bir kısmında su, bir kısmında elektrik yok"

İkinci paylaşımında ise mahallede yaşanan kesintilere dikkat çeken Kasapoğlu, "Mahallenin bir kısmında su yok, bir kısmında elektrik yok. Muhatap da yok ulaşabildiğimiz. Telefona cevap vermeyerek herkes işin kolayını bulmuş. Devletin acil bu kurumlara el atması lazım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çağrı merkezlerine de tepki gösterdi

Kasapoğlu, paylaşımında ASAT'ın 185 ve elektrik arıza hattının vatandaşın sorunlarına yeterince çözüm üretemediğini iddia ederek, kurumlara ulaşmakta güçlük yaşandığını savundu. ASAT ise resmi internet sitesinde arıza, kesinti ve şikâyet bildirimlerinin Alo 185 hattı ile çevrim içi başvuru sistemi üzerinden yapılabildiğini belirtiyor.

Muhtarın açıklamaları, Alanya'da son günlerde farklı mahallelerden gelen su ve elektrik kesintisi şikâyetlerinin ardından kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. ASAT ve elektrik dağıtım şirketinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.