Alanya’da aniden bastıran dolu yağışı yaylalarda hayatı durma noktasına getirdi, üretici endişeli

Alanya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede hem ulaşımı hem de tarımı olumsuz etkiledi. Gün içinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu yağışıyla birlikte özellikle yayla yolları adeta beyaza büründü. Yer yer biriken dolu tabakası nedeniyle araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Alanya yaylalarında dolu yağışı sonrası ulaşımda aksamalar dikkat çekti.

Bir vatandaşın söylediği gibi, “Bir anda bastırdı… hiçbir şey görünmedi.”

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Dolu yağışının en büyük etkisi ise tarım alanlarında hissedildi. Özellikle yeni çiçek açan meyve ağaçlarının doludan zarar gördüğü belirtiliyor. Üreticiler, bu durumun sezon verimini doğrudan etkileyebileceğini söylüyor.

Alanya’da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu ifadesi bölgede sıkça dile getiriliyor. Henüz hasar tespit çalışmaları tamamlanmadı ancak ilk görüntüler zarar ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

ANİ YAĞIŞLAR ENDİŞE YARATTI

Bölgede yaşayanlar, havanın kısa sürede bu kadar sert değişmesinin tedirginlik yarattığını ifade ediyor. Özellikle bahar aylarında yaşanan bu tür dolu yağışlarının son yıllarda arttığı konuşuluyor.

Şu an için…

Yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, üreticiler ve vatandaşlar olası yeni yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.