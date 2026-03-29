Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Karapınar Yaylası, Kuşyuvası ve Çayarası hattında yolları zorlaştırdı. Kartpostallık görüntüler oluştu ama sürücüler için risk de büyüdü.

Alanya merkezde yağmur etkisini gösterirken, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde tablo tamamen değişti. Karapınar, Kuşyuvası ve Çayarası çevresinde etkili olan yağışla birlikte yaylalar kısa sürede beyaza büründü. Bölgeden gelen görüntülerde hem dağ yamaçlarının hem de kırsal yerleşimlerin karla kaplandığı görülüyor.

YOLLARDA BUZLANMA RİSKİ BÜYÜDÜ

Asıl dikkat çeken nokta ise manzaradan çok ulaşım tarafı oldu. Çayarası-Karapınar güzergahındaki dar, virajlı ve eğimli dağ yollarında ilerleyen araçlar zaman zaman zorlandı. Kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkan sürücüler için güzergahın ciddi risk taşıdığı değerlendiriliyor. Özellikle uçurum kenarına yakın bölümlerde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi halinde sonuç ağır olabilir.

Bir yandan beyaz örtü, bir yandan kaygan zemin. Yayla yollarında bu ikisi aynı anda ortaya çıkınca, birkaç dakikalık dikkatsizlik bile yetiyor. Alanya'da hafta sonunu yüksek kesimlerde geçirmek isteyenler için görüntü güzel ama yol kısmı öyle değil.

MART SONUNDA KIŞ GERİ DÖNDÜ

Mart ayının son günlerinde gelen bu kar yağışı, Alanya'da bahar havasına alışan birçok kişi için sürpriz oldu. Sahil hattında yağmur görülürken, yükseklerde kar yağışının etkili olması Antalya genelinde aynı gün içinde birden fazla mevsimin yaşandığı bir tabloyu ortaya çıkardı. Alanya yaylalarında kar manzarası özellikle sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.

SÜRÜCÜLER İÇİN EN KRİTİK UYARI

Bölgede yola çıkacak sürücülerin araç ekipmanlarını kontrol etmeden hareket etmemesi gerekiyor. Fren mesafesinin uzadığı, yol tutuşunun azaldığı bu tür havalarda ani manevra en büyük tehlike. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanmanın daha da artması bekleniyor.

Bir başka önemli nokta da şu: Yayla yoluna şehir içi rahatlığıyla çıkılmıyor. Hava bir anda kapanıyor, görüş düşüyor, yol sertleşiyor. Sonrası...

ALANYA'DA GÜNDEM SADECE MANZARA DEĞİL

Karla kaplı zirveler ve beyaza bürünen yaylalar görsel açıdan dikkat çekse de, bölgedeki asıl gündem ulaşım güvenliği olarak öne çıkıyor. Özellikle hafta sonu yaylalara çıkmayı planlayanların, güzergah bilgisi almadan ve gerekli kış tedbirlerini tamamlamadan yola çıkmaması isteniyor.