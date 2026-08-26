Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya yönelik soruşturmanın yeni aşamasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 2’sinin yurt dışında, 1’inin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari durumdaki 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMADA ŞİRKET VE DERNEKLER DE MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın önemli ayaklarından birini, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen ticari ve kurumsal yapıların incelenmesi oluşturuyor. Bu kapsamda Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağlık, Turizm, Jeotermal İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi ile Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kayyum kararı verilen kuruluşlar arasında yer aldı.

Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi, Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi ve Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de listede bulunuyor. Açıklanan listede ayrıca “Hicaz Derneği Anonim Şirketi” ifadesi yer alırken, Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği, Diversity Derneği ve İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği de kayyum tedbiri kapsamındaki kuruluşlar arasında gösterildi.

ALANYA’DAKİ ŞUBELERİ NEDENİYLE YEREL BOYUT KAZANDI

Soruşturmayı Alanya açısından önemli hale getiren kuruluşlardan biri ise İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oldu. Şirket bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin Alanya’da da şubelerinin bulunması nedeniyle Ankara merkezli soruşturmanın etkileri yerel ölçekte de yakından takip ediliyor. Kayyum kararının bir şirket hakkında verilmesi, o tüzel kişiliğin farklı kentlerde yürüttüğü faaliyetlerin de idari ve mali açıdan sürecin kapsamına girebilmesi anlamına geliyor.

KAYYUM KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Ceza soruşturmalarında şirketlere kayyum atanması, şirket yönetiminin veya belirli yönetim yetkilerinin yargı kararı doğrultusunda görevlendirilen kişilere bırakılmasını sağlayan bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Bu mekanizma özellikle soruşturma konusu suçlarla şirket faaliyetleri arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması halinde mal varlığının korunması, mali hareketlerin denetlenmesi ve şirket faaliyetlerinin kontrol altında sürdürülmesi amacıyla uygulanabiliyor. Kayyum atanması tek başına şirketin kapatıldığı ya da hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.

ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLERİ İNCELENEBİLİYOR

Bu tür kapsamlı mali soruşturmalarda şirketlerin banka hesapları, ortaklık ilişkileri, ticari işlemleri, para transferleri, muhasebe kayıtları ve şirketler arasındaki bağlantılar soruşturmanın konusuna göre incelenebiliyor. Amaç, şüphelilere yöneltilen iddialarla ticari faaliyetler arasında bir bağ bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması. Mali kayıtların incelenmesi özellikle çok sayıda şirket ve kişinin yer aldığı dosyalarda para hareketlerinin kaynağının ve varış noktasının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

KAYYUM ATANMASI FAALİYETLERİN OTOMATİK OLARAK DURMASI DEMEK DEĞİL

Kayyum tedbiri uygulanan şirketlerde ticari faaliyetlerin nasıl sürdürüleceği, verilen kararın kapsamına ve kayyumun yetkilerine göre şekilleniyor. Bu nedenle çalışanlar, müşteriler, öğrenciler, veliler, tedarikçiler ve şirketlerden alacağı bulunan kişiler açısından ilgili kurumların yapacağı resmi açıklamalar önem taşıyor. Özellikle eğitim hizmeti veren kuruluşlarda velilerin ve öğrencilerin kayıt, ödeme veya eğitim süreciyle ilgili konularda söylentiler yerine kurumun ve yetkili makamların resmi bildirimlerini takip etmesi gerekiyor.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler soruşturma makamlarının değerlendirmeleri doğrultusunda devam edecek. Gözaltı sürecinin ardından şüpheliler hakkında serbest bırakma, adli kontrol talebi veya tutuklama talebi gibi farklı adli işlemler gündeme gelebiliyor. Bu aşamadaki gözaltı ve kayyum kararları soruşturma kapsamında alınan tedbirler niteliğinde olup, kişiler ve kuruluşlar yönünden kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Daha önce aktardığımız Alihan Kuriş hakkındaki ayrı soruşturma da adli süreç kapsamında devam ediyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile kayyum kapsamındaki kuruluşlara ilişkin mali ve hukuki incelemelerin sürmesi bekleniyor.