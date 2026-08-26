Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin kurallarda kapsamlı değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, basit konaklama turizm işletme belgelerinin devrinden tesislerin oda standartlarına, havuz güvenliğinden ilk yardım ve hijyen şartlarına kadar birçok başlıkta yeni yükümlülükler getiriyor. Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden Antalya ve Alanya'da faaliyet gösteren basit konaklama tesislerinin de yeni kurallara göre hazırlık yapması gerekecek.

BASİT KONAKLAMA BELGESİNDE DEVİR DÖNEMİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından biri basit konaklama turizm işletme belgesinin devrine ilişkin oldu. Buna göre belge, yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal edebilecek. Bunların dışındaki nedenlerle belgenin devredilmesine izin verilmeyecek. Mevzuata aykırı bir devrin tespit edilmesi halinde Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili hükümleri valilik tarafından uygulanacak.

Basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi sürecinde il kültür ve turizm müdürlükleri önemli bir role sahip. Mevcut sistemde belgelendirmeye ilişkin başvurular il müdürlükleri üzerinden yürütülüyor; başvuru evrakının uygun bulunmasının ardından tesisin kapasitesine ilişkin yerinde tespit yapılabiliyor. Belge verilmesi uygun görülen tesisler için valilik onayıyla belge düzenleniyor. Belge değişikliği veya iptali gibi işlemlerde de ilgili kurumlara bildirim süreci işletiliyor.

İŞLETMELERİN BELGE VE RUHSAT DURUMUNU KONTROL ETMESİ GEREKECEK

Düzenleme, özellikle işletme veya mülkiyet yapısında değişiklik planlayan tesisler açısından belge ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının birlikte değerlendirilmesini önemli hale getiriyor. Basit konaklama turizm işletme belgesi tek başına imar veya kıyı mevzuatı bakımından işletmeye yeni bir hak sağlamıyor. Bu nedenle işletmelerin olası unvan, adres, kapasite ve işletmecilik değişikliklerinde yalnızca ticari işlemleri değil, turizm belgesi ve ruhsat mevzuatını da dikkate alması gerekiyor.

25 ODA VE ÜZERİNDE RESEPSİYON ZORUNLU OLACAK

Yönetmeliğe eklenen yeni asgari niteliklere göre kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan basit konaklama tesislerinin girişinde resepsiyon bulunması gerekecek. Tesislerde yiyecek ve içecek servisi yapılıyorsa kullanılan malzemelerin saklama ve servis sırasında bozulmasını önleyecek uygun sıcaklık koşullarında muhafaza edilmesi zorunlu olacak. İşletmeler ayrıca ilk yardım malzemesi bulunduracak ve ilk yardım sertifikasına sahip personel istihdam edecek.

Temizlik ve bakım da doğrudan denetim konusu haline getiriliyor. Tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli biçimde yapılması, haşereyle sürekli mücadele yürütülmesi gerekiyor. Böylece düzenleme yalnızca tesisin fiziki görünümüne değil, konukların sağlık ve güvenliğini ilgilendiren günlük işletme uygulamalarına da asgari standart getiriyor.

OTEL ODALARINDA ASGARİ DONANIMLAR BELİRLENDİ

Basit konaklama tesislerindeki yatak odalarında standartlara uygun yatak, kişi başına yastık ve yastık kılıfı, el ve banyo havlusu, çarşaf, mevsim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme bulunacak. Genel aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı ve perde veya benzeri düzenlemeler de odaların asgari donanımları arasında yer alacak. Elektronik kilit bulunmayan oda kapılarında ayrıca ilave kilit sistemi kurulması gerekecek.

Banyolar için de ayrıntılı standartlar getirildi. Suyun diğer bölümlere yayılmasını önleyecek eşik veya benzeri bir düzenlemenin yanı sıra duş kabini ya da duş perdesi, gerekli vitrifiye ve armatürler, duş donanımı, ayna, çöp kutusu ve sabun bulundurulması gerekecek. İşletmeler açısından bu hükümler, yalnızca belge işlemlerinin değil oda ve banyo donanımlarının da gözden geçirilmesini gerektirecek.

HAVUZLARDA CAN KURTARAN VE GÜVENLİK ŞARTLARI

Yüzme havuzu bulunan tesislerde güvenlik ve hijyen standartları daha ayrıntılı hale getirildi. Havuzların zemin ve duvarlarının uygun malzemeyle kaplanması, taşma oluğu veya aynı işlevi gören bir sistem bulunması ve suyun sürekli temizliğini sağlayacak filtrasyon ile dezenfeksiyon sistemlerinin kullanılması gerekecek. Havuz çevresi ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin düzenlemesi yapılacak; havuz içinde emniyet basamakları bulunacak ve derinliğin değiştiği bölümlerde ölçüler gösterilecek.

Havuz kullanım kuralları Türkçe ve en az iki yabancı dilde hazırlanarak görünür bir levhada ilan edilecek. Tesislerde havuzların sayısı ve büyüklüğü dikkate alınarak yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran görevlendirilecek ve bu sayı en az iki olacak. Kaydırak, şelale ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı su alanlarının faal olduğu dönemlerde ise düzen ve güvenlikten sorumlu personel bulundurulması gerekecek.

ÇOCUK HAVUZUNDA DERİNLİK SINIRI GETİRİLDİ

Çocuklar için oluşturulan ayrı havuzların derinliği en fazla 50 santimetre olabilecek. Ancak pazarlama ve işletme politikası gereği yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden ve müşterilerini bu konuda önceden bilgilendiren tesislerde çocuk havuzu şartı aranmayacak. Böyle bir tesis daha sonra işletme politikasını değiştirerek küçük yaştaki çocukları da kabul etmeye başlarsa yeni politikayı uygulamadan önce çocuk havuzunu oluşturmak zorunda olacak.

YENİ STANDARTLAR İÇİN 1 KASIM TARİHİ ÖNEMLİ

Düzenlemenin belge devrini ve denetim sistemini ilgilendiren hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, basit konaklama tesislerine getirilen yeni fiziki ve operasyonel standartların önemli bölümü 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanmaya başlayacak. Bu geçiş süreci, işletmelere resepsiyon, oda ve banyo donanımları, havuz güvenliği, ilk yardım, yiyecek-içecek muhafazası ve hijyen koşullarındaki eksikliklerini belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapmaları için hazırlık dönemi sağlıyor.

ANTALYA VE ALANYA'DAKİ İŞLETMELERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Antalya ve Alanya gibi konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin yoğun olduğu turizm bölgelerinde düzenlemenin etkisinin daha görünür olması bekleniyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli konaklama işletmelerinin mevcut fiziki koşullarını yeni standartlarla karşılaştırması, havuzlu tesislerin güvenlik ve hijyen altyapısını kontrol etmesi, personelin gerekli sertifikalara sahip olup olmadığını incelemesi ve belge işlemlerini il kültür ve turizm müdürlükleri üzerinden mevzuata uygun şekilde yürütmesi önem taşıyor.

DENETİMLERDE YENİ DÖNEM

Yönetmelik değişikliğiyle plaj işletmeleri ile basit konaklama tesislerinin belirlenen nitelikleri sağlaması açık biçimde zorunlu tutulurken denetim mekanizması da güçlendirildi. Mevcut sistemde valilikçe yetkilendirilen personelin yürüttüğü kontrollerin yanında Bakanlık kontrolörleri de denetimlerde görev alabilecek. Böylece belge sahibi olmak tek başına yeterli olmayacak; tesislerin yönetmelikte belirtilen şartları faaliyetleri boyunca koruması gerekecek. İşletmeler açısından yeni dönemin temel başlıklarını belge durumunun kontrol edilmesi, fiziki eksikliklerin giderilmesi, güvenlik ve hijyen sistemlerinin işler durumda tutulması ve denetimlere hazır olunması oluşturacak.