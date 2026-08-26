Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Bayır Mahallesi’nde 5 kilometre, Dim Vadisi’ndeki grup yollarında ise 3 kilometre olmak üzere toplam 8 kilometrelik güzergâhta asfalt çalışması gerçekleştirildi.

BAYIR’DA HEYELANIN İZLERİ GİDERİLDİ

Bayır Mahallesi’nde özellikle kış aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından yol altyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz yıl güzergâhın büyük bölümünde yol genişletme çalışması yapan ekipler, bu yıl heyelan yaşanan kesimlerde duvar ve altyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Zemin ve altyapının hazırlanmasının ardından 5 kilometrelik bölüme asfalt serildi.

Bayır Mahallesi Muhtarı Adnan Kerim Yüksel, yoğun yağışların yolu ciddi şekilde etkilediğini ve yaşanan sorunların ardından Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunduklarını belirtti. Yüksel, geçen yıl yol genişletme çalışmalarının gerçekleştirildiğini, bu yıl ise altyapı ve asfalt aşamasının tamamlandığını ifade ederek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

ASFALTTAN ÖNCE ALTYAPI HAZIRLIĞI

Kırsal ve dağlık bölgelerde yol yenileme çalışmaları yalnızca asfalt seriminden oluşmuyor. Yağışların yol gövdesine zarar vermemesi için şarampol ve yağmur tahliye sistemlerinin açık tutulması, zayıflayan zeminin güçlendirilmesi ve heyelan riski bulunan noktalarda istinat yapılarının oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle asfalt öncesinde yapılan stabilize, dolgu, drenaj ve duvar çalışmaları yolun kullanım ömrü açısından önem taşıyor.

Nitekim Büyükşehir ekiplerinin Alanya’daki son dönem çalışmalarında da benzer bir yöntem izleniyor. Ağustos ayında Bayır, Bayırkozağacı, Taşatan, Yeniköy ve Hacıkerimler grup yollarında asfalt öncesi zemin hazırlığı, istinat duvarı ve stabilize çalışmaları yürütülürken; Dikmetaş, Büyükpınar ve Yeşilöz Yaylası güzergâhlarında bakım ve şarampol açma çalışmaları gerçekleştirildi.

DİM VADİSİ’NDE 3 KİLOMETRELİK BÖLÜM YENİLENDİ

Çalışmaların bir diğer adresi Dim Vadisi oldu. Bucak, Öteköy, Dim Alacami, Gümüşkavak ve Uzunöz mahallelerinin kullandığı grup yollarında altyapısı tamamlanan 3 kilometrelik kesim asfaltlandı. Böylece özellikle mahalleler arasında ulaşımı sağlayan güzergâhın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

Bucak Mahallesi Muhtarı Duran Çetin de kış dönemindeki yağışların yol üzerinde bozulmalara yol açtığını, bunun üzerine yenileme talebini Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini söyledi. Çetin, çalışmanın tamamlanmasının ardından belediye ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

DİM GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR YENİ DEĞİL

Dim Vadisi’ndeki grup yolları, geçmiş yıllarda da kapsamlı bakım ve asfalt programlarına dahil edildi. Vadideki yollar yalnızca mahalle sakinlerinin günlük ulaşımında değil, kırsal yerleşimler, yayla güzergâhları ve vadideki turizm noktalarına erişim açısından da önem taşıyor. Bu nedenle bölgedeki yol altyapısının korunması, özellikle yaz dönemindeki hareketlilik ile kış aylarındaki yağışların oluşturduğu yıpranma birlikte değerlendirilerek yürütülüyor.

KIŞ SONRASI BAKIM KIRSAL ULAŞIMDA ÖNEM TAŞIYOR

Alanya’nın kıyı kesimlerinden Toroslar yönündeki kırsal mahallelere uzanan yollar, eğimli arazi ve yağış koşulları nedeniyle düzenli bakım gerektiriyor. Şiddetli yağışların ardından yol yüzeyindeki bozulmaların yanı sıra şarampollerin dolması, suyun yol gövdesine yönelmesi ve yamaçlardan malzeme taşınması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kalıcı bir yenileme için hasarlı bölümlerde önce su tahliyesinin ve zemin güvenliğinin sağlanması, ardından asfalt uygulamasına geçilmesi gerekiyor.

Bayır ve Dim Vadisi’ndeki son asfalt çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’nın kırsal mahallelerinde yürüttüğü daha geniş bakım programının bir bölümünü oluşturuyor. Grup yollarındaki iyileştirmelerle mahalle sakinlerinin günlük ulaşımının yanı sıra tarımsal faaliyetler, kırsal ekonomik hareketlilik ve turizm güzergâhlarındaki araç trafiğinin daha sağlıklı işlemesi hedefleniyor.