Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla yürütülen soruşturmanın Antalya ayağında yeni belgelere ulaşıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın değerlendirilmesinin ardından Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'ndeki bir ikamet ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, 37 klasör halinde mali ve idari nitelikte belge ele geçirildi. Dosyalarda hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, “bağış” adı altında hazırlanan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının bulunduğu bildirildi.

37 KLASÖR İNCELEMEYE ALINDI

Arama sırasında ele geçirilen belgelerin soruşturmanın mali boyutunun aydınlatılması amacıyla incelemeye alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu finansal evrakları ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan M.A. olduğu tespit edildi. Belgelerdeki kişi, hesap ve işlemlerin birbirleriyle bağlantısının araştırılması, para hareketlerinin kaynağı ile kullanım alanlarının belirlenmesi soruşturmanın bundan sonraki aşamasında önem taşıyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ YAPI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları araştırılıyor. Soruşturmanın önceki aşamalarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde operasyonlar gerçekleştirilirken, çok sayıda adres ve şirket bağlantılı noktada arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı.

MASAK RAPORLARI DA DOSYADA

Soruşturmanın mali ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemeleri de önemli yer tutuyor. Kamuoyuna yansıyan MASAK tespitlerinde, soruşturma kapsamındaki bazı şirket ve kuruluşlar arasındaki banka transferleri ile ticari işlemler mercek altına alındı. Özellikle yüksek nakit hareketleri, kaynağının açıklanması gereken para girişleri ve paranın kısa süre içinde farklı şirketlere aktarılması gibi işlemlerin araştırıldığı bildirildi. Antalya'da ele geçirilen yeni klasörlerin de mevcut mali kayıtlarla karşılaştırılması, para trafiğinin bütününün ortaya çıkarılması açısından önem taşıyor.

“BAĞIŞ” KAYITLARI NASIL İNCELENECEK?

Bir mali soruşturmada bir ödemenin veya kaydın “bağış” olarak adlandırılması tek başına suç teşkil ettiği anlamına gelmiyor. İncelemede esas olarak paranın gerçek kaynağı, kim tarafından gönderildiği, hangi hesap veya kişi üzerinden geçtiği, kayıtlara nasıl işlendiği ve hangi amaçla kullanıldığı araştırılıyor. Banka kayıtları, dekontlar, muhasebe belgeleri ve diğer mali kayıtların birbiriyle karşılaştırılması sonucunda işlemlerin hukuki ve ekonomik niteliğinin belirlenmesi amaçlanıyor. Bu nedenle Antalya'da bulunan listelerin soruşturmadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

DERNEK VE KİŞİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Ele geçirilen evrakların bir dernekte çalışan kişi tarafından ikamete getirildiğinin tespit edilmesi, soruşturmanın kişi ve kuruluşlar arasındaki bağlantılar yönünden de genişletilmesine neden olabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Ancak bir kişi veya kuruluşun adının belgelerde yer alması ya da soruşturma kapsamında incelenmesi, tek başına suç işlendiğini göstermiyor. Savcılık ve mali inceleme birimlerinin kayıtlar arasındaki ilişkinin niteliğini somut deliller üzerinden belirlemesi gerekiyor.

EL KONULAN BELGELERDE RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ceza soruşturmalarında arama sonucu elde edilen fiziki ve dijital materyaller tutanak altına alınarak delil niteliği yönünden inceleniyor. Mali nitelikteki dosyalarda banka hareketleri, muhasebe kayıtları, vergi belgeleri ve diğer finansal veriler karşılaştırılabiliyor; gerekli görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgi ve belge talep edilebiliyor. İnceleme sonucunda suçla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen işlemler soruşturma dosyasına delil olarak girerken, nihai hukuki değerlendirme savcılık ve yargı mercileri tarafından yapılıyor.

ANTALYA AYAĞINDA İNCELEME SÜRÜYOR

Kepez'deki aramada bulunan 37 klasörün, Ankara merkezli soruşturmanın Antalya'daki mali bağlantılarının araştırılmasında yeni bir veri seti oluşturduğu değerlendiriliyor. Savcılık birimleri, belgelerde yer alan finansal kayıtların soruşturmanın önceki aşamalarında elde edilen banka ve şirket verileriyle bağlantısını araştırıyor. Soruşturma henüz devam ettiği için şüpheliler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi veya kuruluşlar hakkındaki iddiaların kesinleşmiş mahkeme kararı anlamına gelmediği, ceza yargılamasının temel ilkesi gereği kişilerin suçluluğu kesin hükümle sabit oluncaya kadar masumiyet karinesinden yararlandığı unutulmamalı.