İddialara göre, Alanya'da bir İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan okul müdürünün bazı yakınlarının öğretmen ve çeşitli görevlerde okula görevlendirildiği öne sürüldü. Söz konusu iddiaların sosyal medyada ve yerel basında yer almasının ardından veliler, atama süreçlerinin şeffaf şekilde incelenmesi çağrısında bulundu.

Veliler tarafından yapılan açıklamalarda, proje okullarındaki görevlendirmelerin objektif kriterlere göre yapılması gerektiği vurgulanırken, eğitim kurumlarında liyakat ilkesinin korunmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamalarda, atama süreçlerine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi ve varsa iddiaların resmi makamlar tarafından araştırılması talep edildi.

Son yıllarda proje okullarındaki yönetici ve öğretmen görevlendirmeleri, Türkiye genelinde eğitim sendikaları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sendikalar, atamalarda daha şeffaf ve denetlenebilir kriterler uygulanmasını isterken, Bakanlık ise görevlendirmelerin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Alanya'daki okul hakkında ortaya atılan akraba kayırmacılığı iddialarıyla ilgili olarak ise şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı veya Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.