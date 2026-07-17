Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Değirmendere Mahallesi'ndeki bir trafik kazasına müdahalesi sırasında geçiş üstünlüğünü ihlal eden sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde seyreden itfaiye aracına ısrarla yol vermeyen otomobil sürücüsü, emniyet güçlerinin çalışması sonucu tespit edildi.

Olay, dün itfaiye ekiplerinin acil ihbar üzerine yola çıkmasıyla yaşandı. Sirenlere rağmen sol şeridi işgal etmeye devam eden 34 ZP 6976 plakalı aracın sürücüsü, itfaiye personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

SÜRÜCÜYE AĞIR YAPTIRIM UYGULANDI

Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, kimliği tespit edilen sürücüye toplam 46 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de yine 30 gün boyunca trafikten menedildi.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ İHLALİNDE HANGİ KURALLAR GEÇERLİ?

Trafik mevzuatına göre itfaiye, ambulans ve polis gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halindeyken engellenmesi, hem hayati risk taşıyor hem de ciddi idari yaptırımlara neden oluyor. Acil durum araçlarının siren veya tepe lambası uyarıları duyulduğunda, sürücülerin sağ şeride geçerek veya fermuar sistemi oluşturarak yolu derhal açması gerekiyor. Bu kurala uymayanlar, kamera veya yetkili tespiti halinde anında cezai işleme tabi tutuluyor.

Alanya gibi trafik yoğunluğunun ve araç sirkülasyonunun yüksek olduğu ilçelerde acil müdahale ekiplerinin olay yerine zamanında ulaşması, can ve mal kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, sürücüleri geçiş üstünlüğü kuralları konusunda tavizsiz davranmaya davet ediyor.