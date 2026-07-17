Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle Ege Bölgesi'nde sıcaklık artışı belirginleşecek. Hafta sonu İzmir ve Muğla'da termometrelerin 36-37 dereceyi, Aydın'da ise 42 dereceyi bulacağı aktarıldı. İstanbul'da bulutların dağılmasıyla sıcaklık 32-33 derece bandında seyrederken, Ankara'da da bunaltıcı hava şartlarının etkili olması öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hafta sonu 36 ile 38 derece arasında ölçülecek sıcaklıkların, yeni haftayla birlikte Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 40 derecenin üzerine çıkacağı ifade edildi.

UZMANLARDAN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte güneş çarpması ve sıvı kaybı riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Genel halk sağlığı uyarıları çerçevesinde, özellikle yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve bol sıvı tüketilmesi büyük önem taşıyor.

AKDENİZ SAHİLLERİNDE HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Batı Akdeniz'i de kapsayan sıcak hava dalgasının, Antalya ve Alanya gibi sahil şeridindeki turizm merkezlerinde de etkisini hissettirmesi muhtemel görünüyor. Hafta sonu artan sıcaklık değerleriyle birlikte bölgedeki plaj ve mesire alanlarında yoğunluğun artacağı tahmin ediliyor.