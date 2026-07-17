Alanya'da yaz sıcakları etkisini artırırken, Meteoroloji'nin yayımladığı tahminler bugün için dikkat çekici değerleri ortaya koydu. Gün içerisinde termometrelerin 36 dereceyi göstermesi, yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın ise 43 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamlarda kalınmasını öneriyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Nem bunaltacak

Meteorolojik tahminlere göre ilçede nem oranının yaklaşık yüzde 68 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Hafif esmesi öngörülen rüzgarın ise saatte yaklaşık 10 kilometre hızla etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık, ölçülen hava sıcaklığının oldukça üzerine çıkacak.

Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

Yetkililer, aşırı sıcaklardan korunmak için gün boyunca bol su tüketilmesini, açık renkli ve ince kıyafetlerin tercih edilmesini, güneş altında uzun süre kalınmamasını ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını tavsiye ediyor. Güneş altında çalışmak zorunda olanların ise sık sık dinlenmeleri ve gölgede vakit geçirmeleri öneriliyor.

Meteoroloji, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmelerinin önem taşıdığını belirtti.