Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası forvet arayışına giren Galatasaray'ın listesindeki Jhon Duran için Portekiz ekibi Benfica devreye girdi. Portekiz basınından Record'un haberine göre, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün yeni adresi büyük oranda netleşti.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve devre arasında sözleşmesi olaylı bir şekilde feshedilen oyuncu, kariyerine Portekiz'de devam etmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın bir süredir transferini beklemeye aldığı golcü oyuncu için Benfica'nın görüşmelerde son aşamaya geldiği aktarıldı.

KİRALIK TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan Duran'ın transferi için sportif direktör Mario Branco'nun bölgeye giderek resmi temaslara başladığı belirtildi. Kiralık olarak gerçekleşmesi planlanan bu anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİNDE OYUNCUNUN TERCİHİ NE YÖNDE?

Yürütülen pazarlıklarda Kolombiyalı oyuncunun da Benfica forması giymeye son derece istekli olmasının müzakere sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor. Geçmişteki kısa süreli Süper Lig deneyiminin ardından genç oyuncunun kariyerine Avrupa'nın önemli liglerinden birinde devam etme arzusu, transferin şekillenmesinde temel faktör olarak öne çıkıyor.