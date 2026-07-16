ALANYA'NIN dikkat çeken mekanlarından Ay'La Restoran, günün farklı saatlerine hitap eden konseptiyle hem gastronomi hem de eğlence tutkunlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Gündüz saatlerinde serpe kahvaltı ve brunch seçenekleriyle hizmet veren mekan, akşam saatlerinden itibaren yeni nesil meyhane konseptiyle farklı bir atmosfere dönüşüyor. Zengin kahvaltı menüsüyle güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenleri ağırlayan Ay'La Restoran, akşam saatlerinde ise loş ışıklar, şık dekorasyon ve müzik dolu ortamıyla misafirlerine farklı bir deneyim sunuyor. Özellikle hafta sonlarında düzenlenen arabesk geceleri ve DJ performansları, eğlence severlerden yoğun ilgi görüyor.

EGE MUTFAĞININ ÖZEL LEZZETLERİ SUNULUYOR

Mekanın mutfağında Ege mutfağından seçkin tatlar öne çıkıyor. Yoğurtlu bal kabağı, Girit ezmesi ve şakşuka gibi mezelerin yanı sıra köfte ve sucuk gibi sıcak lezzetler de menüde yer alıyor. Geniş ürün yelpazesiyle her damak zevkine hitap eden Ay'La Restoran, lezzet ve eğlenceyi aynı sofrada buluşturuyor.

HAFTA SONLARININ VAZGEÇİLMEZ ADRESLERINDEN BİRİ

Hafta sonları ve özel günlerde düzenlenen organizasyonlarla adından söz ettiren mekanda, başarılı performanslarıyla tanınan Sedat Kılınç sahne alıyor. DJ performanslarının yanı sıra zaman zaman canlı müzik programları, dans şovları ve oryantal gösterileri de geceye renk katıyor. Gündüzden geceye uzanan konseptiyle Alanya'nın sosyal yaşamına hareket kazandıran Ay'La Restoran, kaliteli mutfağı, zengin etkinlik programı ve eğlenceli atmosferiyle yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Yaz sezonunda lezzet ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenler için öne çıkan adresler arasında yer alıyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi