Leandro Trossard hamlesiyle dikkat çeken Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir hedef belirledi. Siyah-beyazlı yönetimin, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de oynayan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer süreci için bizzat devreye girdi. Adalı'nın, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile özel bir görüşme gerçekleştirerek Norveçli oyuncunun şartlarını masaya yatırdığı öne sürüldü.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

İki kulüp başkanı arasında yapılan bu ilk temasın ardından, Beşiktaş cephesinin kısa süre içinde İspanyol ekibine resmi bir teklif sunması bekleniyor. Resmi adımların atılmasıyla birlikte bonservis ve oyuncu sözleşmesi üzerine pazarlıkların başlayacağı ifade ediliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?

Alexander Sörloth, geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla istikrarlı bir grafik çizerek dikkatleri üzerine çekti. Toplam 54 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli santrfor, bu maçlarda 20 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Hücum bölgesindeki bitiriciliği ve fiziksel üstünlüğü, Norveçli oyuncunun siyah-beyazlı ekibin transfer hedefleri arasına girmesinde temel etken olarak değerlendiriliyor.