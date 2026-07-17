Ev ve otomobil alımlarında tercih edilen tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine yeni bir standart getirildi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından alınan ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan karara göre, bu kurumlara ait şubeler saat 20.00'den sonra hiçbir şekilde faaliyet gösteremeyecek. Düzenleme, sektördeki mesai disiplinini sağlamayı hedefliyor.

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile Başkan Vekili Ahmet Özcan’ın imzasını taşıyan 16 Temmuz 2026 tarihli belgeye göre, standart mesai saatleri 09.00 ile 18.00 arası olarak güncellendi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, gün sonu işlemlerinin ve operasyonel süreçlerin tamamlanabilmesi için şubelerin en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade edilecek.

SAAT 20.00 SONRASI KESİN YASAK

Alınan kararın en belirgin maddesi, akşam saat 20.00'den sonraki işlemlere getirilen kesin kısıtlama oldu. İlgili tebliğde, belirlenen saat itibarıyla tüm şubelerin kapatılması ve hiçbir surette faaliyet gösterilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu kuralın eksiksiz uygulanması için İçişleri Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) da resmi bilgilendirme yapıldı.

MÜŞTERİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Faizsiz finansman modeliyle ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların, sözleşme ve ödeme işlemlerini artık standart mesai dilimi olan 18.00'e kadar tamamlaması gerekecek. Saat 20.00'ye kadar tanınan ek süre öncelikli olarak şube içi operasyonlar için kullanılacağından, işlemlerin daha planlı yürütülmesi zorunlu hale geldi.

Finansal kuruluşlar, 7 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7292 sayılı Kanun kapsamında BDDK denetimine alınmış ve FKB'ye üyelikleri mecburi tutulmuştu. Birlik yönetimi, 6361 sayılı Kanun'un verdiği yetkiyle hayata geçirilen bu yeni meslek ilkesinin sektör disiplini açısından hayati olduğunu ve uygulamanın yakından takip edileceğini bildirdi.