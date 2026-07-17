8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım, yönetimi devralmasının ardından stadyum oturma düzeninde idari bir değişikliğe gitti. Yıldırım'ın kararıyla, kulübün eski asbaşkanlarından Acun Ilıcalı'nın Chobani Stadyumu'nda bulunan locasının kullanım hakkı sonlandırıldı.

Gelişmeyi sporON isimli YouTube kanalında kamuoyuna duyuran gazeteci Sercan Hamzaoğlu, kararın bizzat taraflarca doğrulandığını bildirdi. Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Acun Ilıcalı kendisine ait locanın kulüp tarafından geri alındığını şahsen onayladı.

LOCANIN İPTAL GEREKÇESİ NE?

Fenerbahçe yetkilileriyle görüşerek kararın arka planını araştıran Hamzaoğlu, uygulamanın kurumsal bir düzenleme amacı taşıdığını aktardı. Kulüp yetkililerinin açıklamasına göre, sahanın tam ortasında yer alan söz konusu stratejik alan, bundan sonraki süreçte daimi olarak 'Fenerbahçe Başkanlık Locası' statüsünde kullanılacak.

GEÇMİŞTE YARGIYA TAŞINAN GERGİNLİK

Yeni idari düzenlemeye göre, kulübe kim başkan seçilirse seçilsin, bedeli ödenmek şartıyla bu özel loca o anki başkanın kullanımına tahsis edilecek. Ali Koç'un başkanlığı döneminde asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasında geçmişte sert tartışmalar yaşanmış, Yıldırım'ın iddiaları üzerine Ilıcalı konuyu yargıya taşımıştı.