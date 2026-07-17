Şarkıcı Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olarak beslenme alışkanlıkları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır vegan beslenme tarzını benimseyen Taşçı'nın hayvansal gıdalarla ilgili iddiaları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Programda balık tüketimine dair görüşlerini aktaran Taşçı, balık yiyen insanların zehirlendiğini öne sürdü. Ünlü şarkıcı, balık restoranlarında yemek sonrası helva ikram edilmesinin sebebinin bu zehirlenme etkisini kırmak olduğunu iddia ederek, "Balık yemek bizi balıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider" ifadelerini kullandı.

YUMURTA İÇİN İLGİNÇ BENZETME

Beslenme şeklinden dolayı hiçbir hayvansal gıda tüketmediğini belirten Taşçı, yumurta tüketimine de karşı olduğunu vurguladı. Yumurtayı teknik olarak "tavuğun regli" şeklinde tanımlayan şarkıcı, bilimsel açıdan yumurta yemenin çok tehlikeli olduğunu savundu.

VEGAN BESLENME TARTIŞMALARI

Ünlü isimlerin sıklıkla gündeme getirdiği vegan diyetler, hayvansal hiçbir ürünün tüketilmemesi esasına dayanıyor. Ancak tıbbi otoriteler ve beslenme uzmanları, balık ve yumurta gibi temel protein kaynaklarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda Taşçı'nın kişisel iddialarının aksine, bu gıdaların dengeli tüketiminin zihinsel ve fiziksel gelişim için önemine dikkat çekiyor.

SAHNEDE TEHLİKE ATLATMIŞTI

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda verdiği konserde yaşadığı tehlikeyle de gündeme gelmişti. Yüzlerce kişinin izlediği sahnede, şov amacıyla kullanılan alev efektlerinin içinde kalan Taşçı, son anda geri adım atarak olası bir faciayı önlemişti. Yaşanan bu olay izleyicilerin kameralarına yansırken, Taşçı durumu bozuntuya vermeden şarkılarını söylemeye devam etmişti.