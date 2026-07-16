TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Muğla'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışları, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyonda Alanya'yı temsil eden Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Metehan Bozkurt, sergilediği başarılı performansla yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Torku Şeker Spor Kulübü adına pedal çeviren Metehan Bozkurt, yarış boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performans ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çekti. Zorlu parkurda güçlü rakipleriyle yarışan genç sporcu, finiş çizgisini ikinci sırada geçerek hem kulübüne hem de Alanya'ya büyük gurur yaşattı.

Okulundan tebrik mesajı

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi, elde edilen başarının ardından Metehan Bozkurt'u tebrik eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Sporcumuz Metehan Bozkurt'u elde ettiği başarılı dereceden dolayı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alanya sporuna moral oldu

Genç yaşına rağmen bisiklet branşında önemli dereceler elde eden Metehan Bozkurt'un başarısı, Alanya'da spor camiası tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başarılı sporcunun önümüzdeki dönemde düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun takviminde önemli bir yere sahip olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışları, her yıl farklı illerden sporcuları bir araya getirerek hem milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor hem de genç sporcuların kendilerini gösterme fırsatı bulduğu önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. (Mehmet TUNÇ)