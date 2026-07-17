Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma aşamasındaki çiftler arasında en büyük uyuşmazlık konularından biri olan düğün takılarının paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan emsal kararını değiştirdi. Yayımlanan yeni içtihada göre, aksine bir anlaşma veya yerel örf adet kuralı ispatlanmadığı sürece, düğünde takılan altın ve paralar kime takıldıysa o kişiye ait kabul edilecek. Önceki yıllarda, kime takılırsa takılsın tüm ziynet eşyalarının geline ait olduğuna hükmeden daire, değişen ekonomik dinamikleri gerekçe göstererek bu uygulamayı sonlandırdı.

YENİ İÇTİHAT NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yargıtay'ın açıkladığı yeni karara göre, takı paylaşımında eşyaların cinsiyete özgü olup olmaması belirleyici bir rol üstleniyor. Bilezik ve kolye gibi kadına özgü olduğu açıkça bilinen ziynet eşyaları, erkeğe takılmış olsa dahi kadına ait sayılacak. Ancak erkeğe takılan nakit para, çeyrek altın veya saat gibi her iki cinsiyetin de kullanabileceği ya da yatırım aracı olarak değerlendirilen takılar artık damadın mülkiyetinde kabul edilecek. Takıların ortak bir sandığa veya torbaya atılması durumunda ise, yine eşyanın cinsiyete özgü olup olmadığına bakılacak, her iki cinse de uygun olanlar ortak mal sayılacak.

EMSAL KARARA KONU OLAN ÇEYREK ALTIN DAVASI

İçtihat değişikliğinin gerekçeli kararında, yakın zamanda görülen bir boşanma davasının detayları da aktarıldı. Söz konusu davada, davalı erkeğin harcadığı ve iade etmediği 4 adet 22'şer gram bilezik, 3 adet gremse altın, 10 adet çeyrek altın ve 1 adet 14 gram kolye-zincirin kadına verilmesi onaylandı. Ancak davacı kadın, düğünde doğrudan damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile Mahkemesi ve ardından Bölge Adliye Mahkemesi, kadının talebini haklı bularak erkeğe takılan takıların da kadına verilmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğe takılan ve kadına özgü ziynet eşyası niteliği taşımayan 6 çeyrek altının erkeğe ait olması gerektiğine kanaat getirerek bu yöndeki yerel mahkeme kararını bozdu.

YENİ KARAR BOŞANMA DAVALARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Hukukçulara göre Yargıtay'ın bu güncel kararı, evlilik hazırlığındaki çiftler ve boşanma aşamasındaki taraflar için önemli pratik sonuçlar barındırıyor. Artık takı alacağı davalarında, düğün videoları ve fotoğraflarının incelenmesi, hangi takının kime takıldığının tespit edilmesi açısından davanın en kritik delili haline geliyor. İspat yükümlülüğü ise hayatın olağan akışına aykırı bir durumu iddia eden tarafa düşüyor. Kadına özgü takıların kadının himayesinde olması olağan kabul edildiğinden, bu altınların kendisinde olmadığını iddia eden kadın eşin, iddiasını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlaması gerekiyor.