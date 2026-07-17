Alanya’da meydana gelen Cinsel istismar olayı İddiaya göre, Barlar Sokağı’nda tanıştığı Kazakistan uyruklu Anel B. (35) ile eğlenen Suriye uyruklu Muhammed A. (24), daha sonra kadınla birlikte Sahire Tüzün Caddesi üzerindeki bir otele gitti. Bir süre beraber olan ikiliden Muhammed A., otelden ayrıldı. Otelden ayrılan şüphelinin kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu ve cep telefonunu çaldığını öne süren Kazakistan uyruklu kadın, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed A.’yı sahil yolunda eşkall üzerine kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Muhammed A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli, “cinsel istismar” suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.(Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet AL