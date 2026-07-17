Olay, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir trafik kazasına müdahale etmek üzere sirenlerini çalıştırarak olay yerine hareket etti.

İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne rağmen 34 plakalı otomobilin sürücüsü, uzun süre şeridini değiştirmeyerek ekibin ilerlemesini engelledi. Sirenli uyarılara rağmen yol vermemekte ısrar eden sürücü nedeniyle itfaiye ekibi olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı.

Yaşanan anlar itfaiye personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, sürücünün davranışı vatandaşların da tepkisini çekti.

Kaymakamlıktan açıklama geldi

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini ve acil müdahale sürecini olumsuz etkileyen sürücü hakkında gerekli idari işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Açıklamaya göre sürücüye:

46 bin TL idari para cezası uygulandı.

uygulandı. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.

Araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol verilmesinin hem yasal bir zorunluluk hem de hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.