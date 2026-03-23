Bilader, öndün o eski Alanya çeşmelerinin yandan geçtim. Hindi o çeşmelerin çoğunun yerlerinde yeller esiyor. Sugözü'nde İramedli Çiçek Deze'nin evinin böğründe Ayazma Çeşmesi vardı. Suyu soğuk olurdu. O vakitler Alanya'da buzdolabı yok, yazın da soğuk su aranırdı bilader. En meşhur çeşmenin biri de Gızlarmuharı Çeşmesi idi. Hindi o çeşme yolun altında kalmış. Duyduğuma göre çeşme bakımsızmış. Bi çeşme de çarşıda hökümetin önünde vardı. İramedli Abdil Emmi'nin kahvesinin yanı başındaydı. Engi çeşmenin suyu da tee Begdeş'ten gelirdi. Hindi suyu harıl harıl akan iki çeşme var. Biri Askerlik Şubesi'nin karşısında Ferzilerin Çeşmesi, biri de 25 metrolu yolda Tokuşların Çeşmesi. Bi de eski İramedli İreyis İzzed Bey'in evinin karşısında çeşme var. Engi çeşme işine devam edicez.

Benden bugünlük bu kadar. Hadi kalın sağlıcakla.