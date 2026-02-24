T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Alanya Müftülüğü’nde görev yaptığı belirtilen Y.D.’nin, 2024 yılında Atatürk ilke ve inkılaplarını hedef alan, laiklik karşıtı ifadeler içeren paylaşımlar yaptığı görülmüş, söz konusu içerikler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni “Dayatma” olarak nitelendirdiği paylaşımlar büyük tepki çekmiş, Atatürkçü Düşünce Derneği konu ile ilgili harekete geçmişti.

Yaşanan tartışmaların ardından bir süre sosyal medya hesabında paylaşım yapmadığı görülen vaizin, geçtiğimiz aylarda yeniden benzer içerikler paylaştığı belirlendi. Müslüman bir Türk çocuğunun Atatürk’e sempati beslememesi gerektiği ve Harf ile Şapka devrimlerinin “zulüm” olduğu yönündeki ifadelerin tekrar gündeme gelmesi, kamuoyunda yeniden rahatsızlığa yol açtı. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit