‘Tazı senin şehrinde hemen dene’ sloganıyla Antalya’nın farklı ilçelerinde hizmet vermeye başlayan sarı renkteki elektrikli bisikletler geçtiğimiz günlerde Alanya’da da hizmete girmişti. Üzerinde Antalya Büyük Şehir Belediyesi’nin logosunun da bulunduğu bisikletler gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatlarıyla kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da bulunan yetkililerinin de konu hakkında bilgilerinin olmadığı ihale ile özel bir şirkete verilen bisikletlerin Alanya’nın farklı noktalarına konulduğu bildirildi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR