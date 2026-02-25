Avrupa fatihi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan devi Juventus'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçta rakibini 5-2 gibi tarihi bir skorla darmadağın eden sarı-kırmızılılar, Torino'da adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. Milyonlarca taraftar arama motorlarında "Juventus Galatasaray maçı saat kaçta", "Maç şifresiz mi yayınlanacak" ve "Victor Osimhen kadroda var mı" sorularına yanıt arıyor. İşte dev rövanşa dair tüm detaylar.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor. Evindeki 5-2'lik görkemli galibiyetin avantajını korumak isteyen temsilcimiz, Allianz Stadyumu'ndan çeyrek final biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor. Thiago Motta'nın öğrencileri ise taraftarı önünde imkansızı başararak turu çevirmeye çalışacak.

Juventus - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Avrupa'da gecenin en çok dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Juventus - Galatasaray mücadelesi, 25 Şubat 2026 Çarşamba (yarın) akşamı oynanacak. İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadyumu'nda oynanacak dev maç, Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

Juve - GS Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanını ekranlara taşıyan TRT, bu kritik mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ve tabii dijital platformundan şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Osimhen Dönüyor mu? Konyaspor Maçında Dinlendirilmişti

Galatasaray taraftarının gözü kulağı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'de. Hafta sonu ligde oynanan Konyaspor maçında sağ dizindeki hafif ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen golcü oyuncunun, Juventus deplasmanında sahada olup olmayacağı merak konusuydu. Gelen son bilgilere göre Osimhen takımla çalışmalara başladı ve Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Dev Maçın Muhtemel 11'leri

Tur için sahaya çıkacak iki takımın teknik direktörleri taktik planlarını büyük ölçüde hazırladı. Beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Juventus (Muhtemel 11): Di Gregorio, Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Conceiçao, Vlahovic.

Galatasaray (Muhtemel 11): Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Mauro Icardi (Osimhen).

Maçın Kilit Noktası: Erken Gol ve Geçiş Oyunu

Galatasaray'ın 3 farklı üstünlüğü, Juventus'un maça çok agresif ve baskılı başlamasına neden olacak. Okan Buruk'un planı ise rakibin savunmada bırakacağı geniş boşlukları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün hızını kullanarak değerlendirmek. Galatasaray'ın bulacağı olası bir erken gol, İtalyan ekibinin tüm umutlarını tamamen bitirebilir.